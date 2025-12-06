

「僕のセックスは全然パワーじゃない。ノンパワーセックス」と語るラランド・ニシダさん





小説家としても活躍しているお笑い芸人・ニシダ（ラランド）が、ファンの方々とただただセックスの話をしていくシリーズ連載「ラランド・ニシダと『みんなのセックス大全！』」。

特にお悩みには答えないし、何かしらの答えも出さないし、ジャッジもしません。ただただ、セックスの、話を、していきます。

＊ ＊ ＊

【No.018】

――今回もゲストPさん（30代、女性）とです。

ニシダ ここまで話していて思ったんですけど、Pさん、昔けっこう遊んでました？

Pさん 遊んでた時代はありましたねえ。今はもうないですけど、何回か国際交流もしました。私は"条約を結ぶ"と呼んでいるんですけど。

ニシダ いいのよ、海外の人とのセックスの呼び方とか（笑）。ちなみに、セックスにもお国柄ってあるんですか？

Pさん あ、でも条約を結んだのは韓国とアメリカくらいなので比較はできないかも。唯一感じた傾向でいうと、韓国の人は前戯が薄かったですね。

ニシダ 前戯が薄い？

Pさん はい。もちろん皆が皆そうではないと思うけど、私が経験した相手は「即IN！」って感じでした。

気になって背景を調べたら、韓国は日本よりもさらに性教育が遅れているらしくて、保守的な男女観がセックスにも出ているみたいです。ただ、韓国人はロマンチストが多いのか、めっちゃしゃべる印象です。

ニシダ でも前戯は薄いんだ。

Pさん そうなんです。だから「その熱量を前戯に割いたらいいのに！」って思います。

ニシダ なんか、疑問を持ったら調べるのめっちゃいいですね。

Pさん やっぱ気になりますもん。何が違うんだろうって。

――ちなみに、よく国際比較もされますが、男性器に違いってあるものですか？

Pさん うーん。日本人も、韓国人も、アメリカ人もマジで人によります。

ニシダ そりゃあそうですよね。

Pさん 特に大きさは人それぞれです。韓国人は小さいって聞いたことあったけど、「やばい、出産！」みたいな人もいたし。

ニシダ 3000グラム級の人がいたんだ。

Pさん しいて言えば、欧米人の男性器は柔らかかったかも......？ 皮膚が柔らかいというか。

ニシダ そうなんだ。ちなみに、どっちがいいとかあるんですか？ Pさんの好みの問題かもしれないですけど。

Pさん 私はアジア人のほうが好みでしたね。でもそれは男性器の長さとか硬さというより、リズムかもしれないです。

ニシダ リズム!?

Pさん なんだろう。やっぱ映像で見ても、東洋のセックスと西洋のセックスって違うじゃないですか。アメリカ人のセックスはアスリートっぽいことが多かったです。「ﾊﾟｧﾝ！」ってお尻を叩かれたり。

ニシダ あー、確かにアメリカとかは"パワーセックス"のイメージありますね。そう考えると、日本は「ニッポン男児たれ！」みたいなセックスをしているはずなのに、パワーセックスじゃないのダサく思えてきたな。

Pさん 確かに（笑）。

ニシダ 海の向こうにはもっとパワーのセックスがあるのに、井の中の蛙だったんだな......（笑）。

Pさん いいとこどりができたらいいですよね。パワーのところはパワーで、しっとりなところはしっとりで、というか。

ニシダ でも、俺みたいなのがパワーセックスしたら、普段と違いすぎてなんか思われそうだな。

Pさん じゃあ、ニシダさんは全然パワーじゃない？

ニシダ 全然パワーじゃない。ノンパワーセックス。



ラランド・ニシダさんと対談相手のPさん（30代、女性）





Pさん ノンパワーセックスなんだ。

ニシダ まあ、それぞれの国のテンション感がセックスにも出ているのかもな。

Pさん 私の友達に海外の人としか付き合わない女性がいるんですけど、海外旅行しまくりの明るくてパワフルな人で、「海外の人とじゃないとセックスが合わない」って言ってました。

ニシダ あー、さっきPさんが言ってたリズムみたいなものなんでしょうね。ちなみに、海外の方との行為中は英語ですか？

Pさん 基本的に英語なんですけど、私の第一言語が日本語だから、英語で話すとセックス中なのに頭を使ってる感じがするじゃないですか。

だから、「あえて日本語になっちゃう」みたいなのをときどきやってて、かなり喜ばれます。これも演出って言えるかもしれないです。

ニシダ 浅はかだな人間って......確かにうれしくなっちゃうもんなあ......。

Pさん いろんな言語話せる人なのに、素になっちゃう感じというか。「脳みその回路、１本になっちゃったのかな!?」って。

ニシダ IQが下がっちゃうのと同じで、それもギャップですもんね......。

――次回はPさんとの最終回です！

■ニシダ（ラランド）

1994年7月24日生まれ、山口県宇部市出身。2014年、サーヤとともにお笑いコンビ「ラランド」を結成。著書に小説集『不器用で』『ただ君に幸あらんことを』（いずれも角川書店）

＊ ＊ ＊

ニシダさんと"性"について語りませんか？

「ラランド・ニシダと『みんなのセックス大全！』」 参加者、募集中！

ラランド・ニシダさんと"性"について語り合う対談企画「みんなのセックス大全！」にご参加いただける読者の方を募集しています。

必要事項をご記入の上、以下からご応募ください。

【性の対談連載：ラランド・ニシダと『みんなのセックス大全！』】対談応募フォーム

皆さまからのご応募を心よりお待ちしております！

＊ ＊ ＊

「僕のセックスは全然パワーじゃない。ノンパワーセックス」と語るラランド・ニシダさん

撮影／鈴木大喜