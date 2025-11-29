「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が29日までに更新され、カズレーザーが「耳馴染みがあるのに使い道がない」言葉について語る場面があった。

カズレーザーは「ふと思ったことがあって」と切り出し、人から「ありがとう」と感謝された時に返答について言及。「ありがとうございましたって言われたらどういたしましてっ返すのが定型文じゃないですか。どういたしましてってまじで言わなくないですか？」と疑問を呈した。

松陰寺も「使わないね。ちょっと堅苦しいよね」と大きくうなずく中、カズレーザーは「どういたしまして」の語源を調べたとし、「“私が何かをしましたか？いいえ、していません”みたいな反語的なことらしい」と説明した。

さらに、日常でも積極的に「どういたしまして」を使ってみたものの「全員が“は？”っていう顔をしていた」といい、「これだけ耳馴染みもあるし、なんなら何回も目したことある言葉なのに、こんなに使い道がない言葉ってあるんだ」と首をかしげていた。