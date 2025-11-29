【簡単おつまみ】パリッ、じゅわ「手羽先の塩焼き」。フライパンで美味しく焼くコツをお教えします
食楽web
●プロの料理家が教える「手羽先の塩焼き」レシピ。フライパンでもグリルでも簡単に作れて、ホームパーティでも活躍しますよ。
さっとつくれて絶品！ジューシー！
家飲みにぴったりの「手羽先の塩焼き」の作り方をプロの料理家がお教えします。
魚焼きグリルがない方でもフライパンで焼ける方法もご紹介！ グリルなら、余分な脂も落ちてさっぱり香ばしくいただけます。手羽先の先端をとっているので、食べやすくホームパーティーにもおすすめですよ。
「手羽先の塩焼き」の作り方
◎材料
・手羽先……8本(480g)
・塩……小さじ1/2(3g)
・おろしにんにく……1片分
・胡椒……少々
・レモンのくし切り……2切れ
・油……適宜(フライパン焼きの場合)
◎作り方
1．手羽先の関節より1cm身側に切り込みを入れる。
2．関節を折って外し、切り口から骨の先端を出す。
＜point!＞関節の部分で切り離すときれいに切ることができる
3．つながっている身と皮を切り、先端と手羽中に切り分ける。
＜point!＞先端の部分は美味しいだしが取れるので、捨てずに活用を！
4．手羽中に塩とにんにくを揉みこむ。
5．【魚焼きグリルの場合(片面焼き)】温めたグリルに手羽中の皮目を下にして並べ5分焼く。裏返して4分ほどきつね色になるまで焼く。
＜point!＞皮目は最後に焼いてパリッとさせる
6．【フライパンの場合】フライパンに油を薄くひき、手羽中の皮目を下にして並べ中火にかける。温まったら中火で5分焼き、裏返して強火で3～4分焼く。更に裏返し、皮目を中火で1分ほど焼く。
＜point!＞じっくり焼いて中まで火を入れ、皮は2度焼きするとパリッとなる
7．器に盛り、お好みで胡椒(白と黒がミックスされたコショーがおすすめ)・レモンをかける。
（撮影・料理監修◎東京ソロごはん。）
◎こちらもおすすめ！「お悩みレシピ」
・うちの牛丼はなんでお肉が硬くなるの？ その疑問をプロの技で解決！
・かき揚げがベチャッとしちゃう…プロの料理家が教えるサクサクかき揚げのコツ
・チャーハンがしっとりパラパラにならない…プロが教えるコツは？
●料理家プロフィール
東京ソロごはん。
フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！
YouTube Instagram tiktok