●プロの料理家が教える「手羽先の塩焼き」レシピ。フライパンでもグリルでも簡単に作れて、ホームパーティでも活躍しますよ。

さっとつくれて絶品！ジューシー！

家飲みにぴったりの「手羽先の塩焼き」の作り方をプロの料理家がお教えします。

魚焼きグリルがない方でもフライパンで焼ける方法もご紹介！ グリルなら、余分な脂も落ちてさっぱり香ばしくいただけます。手羽先の先端をとっているので、食べやすくホームパーティーにもおすすめですよ。

「手羽先の塩焼き」の作り方

◎材料

・手羽先……8本(480g)

・塩……小さじ1/2(3g)

・おろしにんにく……1片分

・胡椒……少々

・レモンのくし切り……2切れ

・油……適宜(フライパン焼きの場合)

◎作り方

1．手羽先の関節より1cm身側に切り込みを入れる。

2．関節を折って外し、切り口から骨の先端を出す。

＜point!＞関節の部分で切り離すときれいに切ることができる

3．つながっている身と皮を切り、先端と手羽中に切り分ける。

＜point!＞先端の部分は美味しいだしが取れるので、捨てずに活用を！

4．手羽中に塩とにんにくを揉みこむ。

5．【魚焼きグリルの場合(片面焼き)】温めたグリルに手羽中の皮目を下にして並べ5分焼く。裏返して4分ほどきつね色になるまで焼く。

＜point!＞皮目は最後に焼いてパリッとさせる

6．【フライパンの場合】フライパンに油を薄くひき、手羽中の皮目を下にして並べ中火にかける。温まったら中火で5分焼き、裏返して強火で3～4分焼く。更に裏返し、皮目を中火で1分ほど焼く。

＜point!＞じっくり焼いて中まで火を入れ、皮は2度焼きするとパリッとなる

7．器に盛り、お好みで胡椒(白と黒がミックスされたコショーがおすすめ)・レモンをかける。

（撮影・料理監修◎東京ソロごはん。）



●料理家プロフィール

東京ソロごはん。



フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！

