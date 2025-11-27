サケの遡上を見るため「千歳水族館」へ行ってきた！ 自然の川をのぞける特別な水槽で“野生のサケ”の様子を観察

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『サケの遡上を見てきたよ【COEIROINK投稿祭2025】』というふたもじさんの動画です。

千歳川にサケの遡上を見に行きました。 動画に入れ忘れましたが、音声ガイドもあります。自分のスマホとイヤホンを使うタイプです。

投稿者のふたもじさんが、サケの遡上を見に行きました。遡上とは川をさかのぼって行くことで、主に魚や船の動きに対して使用します。

訪れたのは北海道千歳市にある千歳水族館です。どうやってここでサケの遡上を見るのでしょうか。

ちなみに千歳水族館は道の駅「サーモンパーク千歳」に隣接していて、北海道旅行の初日や最終日にぴったりの立地だとか。快速エアポートが停まる千歳駅からも徒歩圏内で便利です。

淡水魚特化型の千歳水族館はサケの仲間や北海道の淡水魚を中心に世界各地の淡水魚が展示。その中でもふたもじさんにとって印象的だったものをご紹介。まずは入ってすぐのサーモンゾーン。これは1年前に孵化した子たちが水槽の上の方でぐるぐるしている様子です。

最近千歳川を遡上してきたサケたちがこちら。産卵期のため、銀色ではなく暗めの婚姻色になっています。鼻が曲がってもいるそう。オスたちがゴツゴツとぶつかり合っていたりとちょっと怖い雰囲気なのだとか。

鮮やかな赤い色をしているのは婚姻色のベニザケ。その名前は体が紅色だからではなく、身が紅色だからだそう。

この水槽は支笏湖を再現したもの。綺麗な湖であることが水槽の透明感あふれる様子からも伺えますね。

水辺の生き物ゾーンにいたのは並んで寝ているアメリカミンク。かつて毛皮を取るために北海道に導入したものが、脱走・野生化したそう。

千歳水族館最大の見どころ、水中観察ゾーンへ来ました。千歳川の岸に部屋が埋め込まれていて自然な川の様子を観察することができます。秋は遡上してきたサケ、冬はサケの産卵とそれを狙う鳥、夏はウグイの産卵と、四季折々の風景が見られるそうです。

水の流れは右から左。遡上するサケは、けっこうバラバラに泳いでいるのですね。

下の方にはサケが大量にいました。

ここ千歳川では水族館とは別の団体が「孵化放流事業」を行っているそう。遡上してきたサケを捕獲して卵を採り、生まれた仔魚を育てて春に放流します。環境の変化などで難しくなったサケの繁殖において、一番大変な卵から仔魚の時期を人間が育てるというわけです。水族館には卵用の水槽が10個ほど並んでいて、2週間おきに新しい卵が入り成長を観察できるのだとか。

サケの捕獲に使用しているのはこのインディアン水車。

水車からドンドン出てくるサケを生け簀に移動させています。この日はサケが多いので人が作業を行っていますが、普段はサケが滑って自分で生け簀に入るとのこと。坂になっているのだそうです。

サケが多いためかこの日は網でも捕獲。

網から出てきた元気いっぱいのサケ。ビチビチと跳ね回るサケがみるみる生け簀の中へ。サケたちはこのあと孵化場へと移動するとのこと。

水族館を回ったあとは道の駅「サーモンパーク千歳」でお土産を購入。

ここのフードコートには海鮮丼のお店があるそう。さすがの迫力です。

特徴的なメニューは「鮭の遡上丼」。1皿が大きいので家族や友人と行かれたときにどうぞ、とのことでした。

珍しいサケの遡上を見ることができる千歳水族館。その詳細に興味を持たれた方はどうぞふたもじさん動画をご覧ください。

