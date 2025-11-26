この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

最近、中古戸建て市場に「狭小3階建て」が出回り始めています。特に10年ほど前に建てられた初期の3階建ては、今のものと作りが異なる“プロトタイプ”的な要素を持っており、特有のリスクが潜んでいると、専門家は指摘します。

今回は、株式会社さくら事務所 執行役員CROの田村啓さんが、中古の狭小3階建てを購入する前に「ここだけは見ておくべき」という3つの危険なチェックポイントを徹底解説します。



■ 中古の狭小3階建てに潜む「3つの危険なサイン」

1. 床下空間が狭すぎる「ちょい半地下」リスク

初期の狭小3階建ては、高さを確保するため、床下を少し掘り下げた「ちょい半地下」のような構造になっているケースが多いと、田村さんは指摘します。

・湿気・通気の問題：下を掘り込んでいるため水がたまりやすく、湿気やカビが発生しやすい環境になりがちです。

・点検不能リスク：床下の高さが非常に狭く、人が潜れないため、インスペクターでも物理的に内部の点検ができないことが多いです。

・対策：売主様に「1階がじめじめすると聞きましたが、実際どうですか？」「大雨の時の様子はどうでしたか？」などとヒアリングをするほか、ハザードマップや浸水履歴を確認し、水が集まりやすい土地ではないかを必ずチェックしましょう。



2. 雨漏りリスクを抱える「フラットルーフ・ベランダ」

屋上やバルコニーといった「水平な部分」は、一般の傾斜屋根よりも水の処理が難しく、劣化しやすい危険なポイントです。

・屋上ルーフ（フラットルーフ）：屋上付きの物件は「バーベキューができる」などと魅力的に感じますが、築10年を超えるとひび割れなどが起き、雨漏りのリスクが格段に上がります。基本的に、必要がないなら「ない方がいい」と田村さんはアドバイスします。

・ベランダ：ベランダの床の防水層にひび割れや膨らみ、ヘコみ（ベコベコとした感触）がある場合、水が回って下地の木材を腐食させている可能性があるため、要チェックです。



3. 隣接住宅による「外壁のコケ・湿気」リスク

狭小住宅はお隣と非常に近接していることが多いため、日当たりや風通しが悪くなりがちです。

・コケの発生：日当たりが悪いことで、外壁にコケが大量に発生していることがあります。

・メンテが必須：コケが生えているとそこに水分が溜まり続け、外壁の劣化が早くなります。これは将来的に雨漏りにつながる可能性があり、早めのメンテナンスが必要になるため、購入前に必ず確認すべきポイントです。



【まとめ】

初期の狭小3階建ては、床下空間の作り方など、一般的な2階建てとは異なる特有のリスクを抱えています。特に、水害リスクや浸水履歴がないかなど、建物の外側のリスクを複合的にチェックすることが重要です。

中古戸建ての購入で後悔しないために、株式会社さくら事務所のような専門家によるホームインスペクションをうまく活用し、「プロの目」で建物の状態をしっかり見極めることが大きな安心に繋がります！