30ºÐ±Ä¶È¼çÇ¤¤¬¶ìÇº¤ÎËö¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸Âà¿¦¡×¤ÎÁ´ËÆ¡Ä¿¦¾ì¤¬Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ï¥±
¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¶ÈÌ³¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿30ºÐ¤Î±Ä¶È¼çÇ¤¡£Éô²¼¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç18»þÁ°¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¾å»Ê¡¢ºÆ»°¤Î¶ÈÌ³²þÁ±Äó°Æ¤âÌµ»ë¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤ËÂà¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¼¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ïµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡¼¡¼¡£¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸Âà¿¦¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÌÚÂ¼À¯Èþ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö²¶¤ÏÊØÍø²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×30ºÐ±Ä¶È¼çÇ¤¤Î¶ìÇº
AÀî¤µ¤ó¡Ê30ºÐ¡¢²¾Ì¾¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸åÃæµ¬ÌÏ°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹Ã¼Ò¡Ê½¾¶È°÷¿ô400Ì¾¡Ë¤Ë½¢¿¦¡£±Ä¶È²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¸å½çÄ´¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢2Ç¯Á°¤Î4·î¡¢±Ä¶È¼çÇ¤¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£ ¾º¿Ê»þ¤Î±Ä¶È²Ý¤ÏB»³±Ä¶È²ÝÄ¹¡Ê40ºÐ¡Ë¤Î¤Û¤«¼çÇ¤2Ì¾¤ò´Þ¤à20Ì¾ÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÅÓÂà¿¦¼Ô¤ÎÊä½¼¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¿Í°÷¤Ï¸º¤ë°ìÊý¤Ç¿·µ¬¼è°úÀè¤Î·ÀÌó¤â¤¢¤ê»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤ÏËèÆü¶ÈÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¤¿¡£
3·îËö¡¢¹¹¤Ë¼çÇ¤1Ì¾¤È¼ã¼ê¼Ò°÷2Ì¾¤¬Âà¿¦¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¤Ï10Ì¾¤Ç¼çÇ¤¤ÏAÀî¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âà¿¦¼Ô¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤ÎÈ¾¿ô¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢Éô²¼¤Î¼ÂÌ³»ØÆ³¤âÁ´ÉôÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿AÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÆü½ªÅÅ¶á¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¡¢µÙÆü¤â¼«Âð¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤ä²ñµÄ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
10·î¾å½Ü¡£
¡ÖÌÀÆü¤ÎÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î»Å¾å¤²¤ÇÍê¤á¤ë¤«¡©¡×
B»³²ÝÄ¹¤Ï¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ®¤òAÀî¤µ¤ó¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è¡£²¶¤¬¼çÇ¤¤À¤«¤é¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¸À¤¤¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡Ä¤Þ¤ë¤ÇÊØÍø²°¤À¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤À¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤ÆÈ¾Ç¯¡£»ñÎÁ¤°¤é¤¤ºî¤ì¤ë¤À¤í¡©¡×
AÀî¤µ¤ó¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢B»³²ÝÄ¹¤¬¤¹¤ê´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¤È¤«¤Ç¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤Ï»Ä¶È¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤µ¡¢¤½¤³¤ó¤È¤³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£AÀî¤·¤å¡¦¤Ë¡¦¤ó¡ª¡×
¿·Æþ¼Ò°÷2Ì¾¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤ÇÄê»þÂà¼Ò¤òÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£B»³²ÝÄ¹¤È¤¤¤¨¤ÐÉô²¼¤Ë¤Ï»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢²ñµÄ¤Î½ÐÀÊ°Ê³°¤Ï¼«ÀÊ¤Ç²á¤´¤·¡¢18»þÁ°¤ËÂà¼Ò¤¹¤ëÍÍÍ¡£AÀî¤µ¤ó¤¬¾ï¡¹
¡Ö»ä¤âÉô²¼¤â»Å»ö¤¬¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¶ÈÌ³²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡¢
¡Ö¤¤¤ä¡¼¤Ã¡¢º£Æü¤Ï´ÉÍý¿¦²ñµÄ¡¢ÌÀÆü¤Ï¼ÒÄ¹¤â¸ò¤¨¤¿·Ð±ÄÁØ¤È¤Î²ñ¿©¤¬¤¢¤ë¤«¤éË»¤·¤¤¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶ì¶¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£B»³²ÝÄ¹¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡¢AÀî¤µ¤ó¤ÎÈèÏ«¤ÈÍîÃÀ¡¢ÅÜ¤ê¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¼çÇ¤¤¬¤Ä¤¤¤ËÂà¿¦¡¢Âçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ï¥±
10·îÃæ½Ü¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿AÀî¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¤¤ËÂà¿¦¤ò·è°Õ¡£ ¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¼¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¢¤ÎÃî¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÆ»°¶ÈÌ³²þÁ±¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿B»³²ÝÄ¹¤ÈÈà¤ò²ÝÄ¹¤Ë¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ë°ìË¢¿á¤«¤»¤Æ¤ä¤ë¡ªÉô²¼¤Ë¤Ï°¤¤¤±¤É¤â¤¦¥À¥á¤À¡£¤»¤á¤ÆÈà¤é¤Ø¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤Ë¼è°úÀè¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×
ÍâÆü¡¢AÀî¤µ¤ó¤ÏB»³²ÝÄ¹¤ËÂà¿¦ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¡¢°Æ¤ÎÄê·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öº£½µ¶âÍËÆü¤ÇÂà¿¦¤À¤È¡©¤¢¤È3Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª°ú·Ñ¤®¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡£¸ÜµÒÂÐ±þ¤È¤«¡¢»ñÎÁ¤Î½êºß¤È¤«¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¼è°úÀè¤Ø¤Ï¡¢ÌÀÆü¤«¤é3Æü´Ö¡¢Ä¾¹ÔÄ¾µ¢¤ÇÂà¿¦¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤ï¤ê¤À¤±¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Éô²¼¤Ë¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Î°ú·Ñ¤®¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸å¤ÏB»³²ÝÄ¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ú·Ñ¤®¤Ê¤·¤È¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¡ª¡×
¡Ö°ú·Ñ¤®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤È¤«¿½¤·Á÷¤ê¤Î½ñÎà¤ÏÁ´Éô¼ÒÆâ¤Î´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë³ÊÇ¼ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£²ÝÄ¹¤Ê¤é¡¢¸«¤ì¤ÐÅöÁ³ÆâÍÆ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤¸¤ã¤¢¡¢Âà¿¦ÆÏ¤ÏCÅÄÀìÌ³¡Ê45ºÐ¡¦¿Í»öÏ«Ì³¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Íâ½µ¤Î·îÍËÆü¡£AÀî¤µ¤ó¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤Î±Ä¶È²Ý¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡ÖAÀî¼çÇ¤¤ÎÃ´Åö¼è°úÀè¡¢Ã¯¤¬°ú¤·Ñ¤°¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö°ú·Ñ¤®¤Î»ñÎÁ¡¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë³ÊÇ¼¤·¤Æ¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¤É¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Éô²¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬»¦Åþ¤·¡¢º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿B»³²ÝÄ¹¤ÏAÀî¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓ¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä
¡Ö¡Ø¤³¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¸½ºß»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡ª¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
±Ä¶È²Ý¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤ò²¿ÅÙÁ÷¤Ã¤Æ¤âÊÖ¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸á¸å¡¢¾Ç¤Ã¤¿B»³²ÝÄ¹¤ÏCÅÄÀìÌ³¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡ÖAÀî¼çÇ¤¤¬µÞ¤Ë°ú·Ñ¤®¤Ê¤·¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö±Ä¶È²Ý¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëAÀî·¯¤¬Âà¿¦¤À¤È¡©¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö»ä¤Ë¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¥â¥´¥â¥´¤ÈÅú¤¨¤ëB»³²ÝÄ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤¿CÅÄÀìÌ³¤Ïµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡ª·¯¡¢²¿¤«±£¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¹¹¤ËÍâÆü¡£
¡ÖÃ´Åö¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¤Þ¤À¿·¤·¤¤¿Í·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©ÃíÊ¸¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×
¤Ê¤É¤È¡¢AÀî¤µ¤ó¤ÎÃ´Åö¼è°úÀè¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òAÀî¤µ¤ó¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤¤¤¿B»³²ÝÄ¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£ ¼è°úÀè¤äCÅÄÀìÌ³¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤®¤½¤¦¤ÇB»³²ÝÄ¹¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡ÖAÀî·¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«²¶¤òº¤¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
AÀî¤µ¤ó¤Î°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸Âà¿¦¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Âà¿¦¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¤½¤Î¸å¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âà¿¦¼Ô¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¿ÞÅª¤Ë¡È»ÅÊÖ¤·¡É¤ò¹Ô¤¦·Á¤Ç¿¦¾ì¤òµî¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤ËÂ»³²¤äº®Íð¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£
Æ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤è¤ê¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬Ã»½Ì·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¡¢¶ÈÌ³¤¬Ãæ·øÁØ¤Ë½¸Ãæ¤·¡Ö´èÄ¥¤ë¿Í¤Û¤ÉÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¡×·¹¸þ¤¬ÉÔËþ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤ÎÊø²õ¤Ë¤è¤ê¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¿Ô¤¯¤¹¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡¢¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸Âà¿¦¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë´¶¾ðÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¹½Â¤¤È´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ä¸Ä¿Í°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¹³µÄ¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
