ピラミッドはなぜ建てられた？【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

時代によって意味が違った

古王国時代の第3王朝では、ファラオは現人神であるとされました。そして、ジェセル王は王墓を、現人神が来世に昇天するための特別な階段の下に設けるかたちで、巨大な階段状のピラミッドを建設します。王が絶対的な存在であることを示したのです。第4王朝になると太陽神ラーの影響が強くなり、王は太陽神ラーの化身とされます。スネフェル王は、ピラミッドを「天に昇る階段」から、「太陽の光を象徴する形」に改め、初めて四角錐の真正ピラミッド建設に成功しました。

ヘリオポリスの創世神話では、世界は太陽神によって創造され、生命が与えられて宇宙の秩序が保たれるとしています。その信仰によって、ピラミッドは王として現れた太陽神ラーの巨大な記念物であると考えられました。人々は神の化身である王を崇めつつ、建設という一大プロジェクトに加わったのでしょう。クフ王の大ピラミッドと周囲に整然と並ぶ高官たちの長方形のマスタバ墓群の様子は、当時の中央集権的な秩序を示しているようです。

第5王朝では、王は「太陽神ラーの息子」であるとされます。太陽神ラーとの関わりを示すために、王たちはピラミッドの周りに、ほぼ同規模の「太陽神殿」を建設し、ピラミッドは信仰の中心となる複合施設の形へと発展していきました。

階段ピラミッドはこうして生まれた

最初は1層のマスタバ墓だった

マスタバは第1王朝に生まれた墓のスタイルで、王墓もこの形だった。のちに高官や貴族の墓の形式になる。

ジェセル王のピラミッド複合体の配置

ジェセル王のピラミッドは、死後は北天の星として復活するという信仰のもとに設計された。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』著：河合 望（エジプト学者・考古学者／筑波大学人文社会系教授）