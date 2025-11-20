この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【浮気調査】1.夫が若い女性と….』では、探偵と依頼者による“生々しい調査実況”が映し出されていた。



画面に映るのは、昼下がりのシェアオフィス。

探偵が小声でつぶやく。



「……出てきましたね。1対、若い女性と一緒に」



依頼者の息が一瞬止まる。

「ちょっとごめんなさい、本当に……信じられない……」



夫が最近急に身なりを気にし始めた理由。

「香水も変わって、髪もセットして……何か変だったんです」と語っていた依頼者。

その“違和感”は、今、映像の中で勘違いではないと証明されていく。



2人はシェアオフィスを出ると、駅とは逆方向へ。

探偵が淡々と距離を詰めながら、状況を更新する。



「スーパー入るね。1対と女性、入店しました」

「出てきました。……女性、若いですね」



淡々とした調査員の声とは対照的に、依頼者の心は揺れていた。

“信じたかった日常”が、静かに、しかし確実に崩れていく。



このあと、2人は女性のマンションへ入る姿を複数回確認。

報告を聞いた依頼者は、「全部、頭が真っ白で……気づけなかった自分にも腹が立ちます」と涙をこらえた。



後に夫は「仕事の話をするうちに距離が近くなった」と認め、“一線を越えた”事実を告白。

依頼者は悩み抜いた末に、こう語ったという。



「許せない気持ちはある。でも……今回は許そうかなと。やり直すって夫が言ったので、もう一度信じてみたい」



その声には、怒りや悲しみだけでなく、

“家族を選びたい”という静かな覚悟がにじんでいた。



破綻の手前で揺れた夫婦の心。

その一部始終が、ショート動画の中に凝縮されている。



【浮気調査のことならＰＩＯ探偵事務所にお任せください！】

◎インターネット初回限定特別プラン

今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能

詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。

https://www.pio.co.jp/contact/



▼株式会社ピ・アイ・オ

HP：https://www.pio.co.jp/

X：https://twitter.com/piotantei

Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio

TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081