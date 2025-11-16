「hit or miss」の意味は？ひと捻りしたらわかるはず…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「hit or miss」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 食べ物から人生についてまで、あらゆることを評価するときに使われますよ。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「いいかげんである、当たり外れのある」でした！ この表現は、「hit」＝「当たり」＋「miss」＝「外れ」から、当たるときも外れるときもある、つまり、いいかげんである、という意味があります。 また、「当たり外れのある」ことから転じて、「運に任せる」という意味でも使えますよ。 「He answered the exam questions hit or miss.」

（彼は試験の問題に、いいかげんに答えた） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部