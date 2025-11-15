おばあちゃんとわんこの心温まるエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45万1000回再生を突破し、「優しさが伝わってよかった」「なんて素敵なプレゼント」「癒しの力に感動しました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『犬が苦手なおばあちゃん』に近づいた犬→『嫌がられるかな』と思ったら…まさかの展開】

犬が苦手なおばあちゃんとの出会い

Instagramアカウント「momo_chan_0602」の投稿主さんは、『モモ』ちゃんという可愛いわんこと暮らしています。この日、一緒にお散歩へ行ったときのこと。モモちゃんは、道を歩いていたおばあちゃんに近寄ろうとしたのだそうです。

実は、モモちゃんはとっても人懐こい性格の持ち主。知らない人にもすぐに「ヘソ天」になってしまうほど、コミュニケーション能力の高いわんこなのだとか。

しかし、おばあちゃんは犬が苦手だった模様。テクテク近づいてくるモモちゃんに気付くと、「犬はあんまり…」と難色を示したといいます。

まさかの『素敵な展開』にホッコリ

それでも、モモちゃんはおばあちゃんと仲良くなることを諦めませんでした。怖がらせないよう、そっとおばあちゃんの横にお座りして、「なでて」とばかりにタッチをしたのだそうです。

あまりに可愛いモモちゃんのご挨拶に、おばあちゃんもメロメロに！思わず手を伸ばし、ぎこちない手つきでモモちゃんの頭を撫でてくれたといいます。おばあちゃんは、人生で初めて犬を触ったと言っていたとのこと。

こうしておばあちゃんと友達になったモモちゃん。お別れのときは、「今度は一緒にお散歩しようね」と約束してくれたそうです。モモちゃんの可愛さと優しさが、おばあちゃんの心を和ませたのでしょうね。

この投稿には「モモちゃんが優しいのが伝わったんだね」「今度は一緒にお散歩できるね」「また素敵なお友達ができたのね」といったコメントが寄せられています。

おじいちゃんとも仲良しに♡

また別の日、今度は通りすがりのおじいちゃんと親睦を深めようとしたというモモちゃん。初めは距離が縮まらなかったものの、モモちゃんがおじいちゃんの足元にちょこんと座ると…。

「可愛いねえ」と嬉しそうに応えてくれたのでした。まだナデナデはなかったものの、この様子ならすぐに仲良しになれそうですね♪

Instagramアカウント「momo_chan_0602」には、モモちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「momo_chan_0602」さま

執筆：小泉 あめ

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。