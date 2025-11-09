【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面以外では苦手な人も仲間にしましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
守っていきたいものや譲れないものが沢山あります。もちろんそれを貫いて戦うことも大事ですが、苦手な人を取り込むことも必要です。仕事や公の場では、周りの人達が何かと過度な期待をしてきます。中にはバカにしてきているようなものも混じっているでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の理想の形に進んでいかなくても、それをストップさせたり争ったりすることが難しいです。起きていない問題を必要以上に心配しないようにしましょう。シングルの方は、積極的に好意を表現してくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が２人の関係をもっと良くする方法は何かを悩んでいます。
｜時期｜
11月11日 恋愛運UP ／ 11月13日 自由がなくなる
｜ラッキーアイテム｜
こたつ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞