【カルビー】じゃがいもから生まれた“代替のり”!? 「のりやん」登場

カルビーから、じゃがいものでんぷんをアップサイクルした“代替のり”「のりやん だし醤油味／わさび塩味」が登場！11月5日（水）よりカルビープラス東京駅店で数量限定発売されます。カルビーグループ初の試みとなる本商品は、若手社員のアイデアから誕生。約2年・2000回以上の試作を経て完成した、環境にも美味しさにもこだわった新感覚スナックです♡

じゃがいもから“のり”を作る！？カルビーの挑戦

「のりやん」は、カルビーがポテトチップス製造時に出るじゃがいものでんぷんをアップサイクルして作った“代替のり”。のり不作による価格高騰をきっかけに、若手社員・工藤凜平さんが提案したアイデアです。

社内制度「Innovation＆Beyond Festa」で大賞を受賞し、研究チームとともに約2年の開発を経て商品化。

2000回以上の試作を重ね、のりのようなパリッと感としなやかさを実現しました。未利用資源を美味しく再生する、カルビーらしいサステナブルな挑戦です。

パリッと香ばしい♡2種の味わいを楽しんで

味は「だし醤油味」と「わさび塩味」の2種類。「だし醤油味」は、かつおぶし・ほたて・こんぶを使用した優しい旨みが広がる和の味わい。

「わさび塩味」は、堅あげポテトでも人気のピリッと刺激のある風味で、おつまみとしてもぴったりです。価格は税込198円、内容量は4.5gの小袋サイズ。

チャック付きパッケージで持ち歩きにも◎。ピンクとグリーンを基調にしたデザインも可愛く、まるで“のり”そのもののような見た目と食感が楽しめます。

未来を変える一枚。“のりやん”が生む新しいおやつ文化

カルビーは創業以来、「未利用資源の活用」を企業理念として掲げてきました。

「かっぱえびせん」や「カルビーポテトチップス」などに続く形で誕生した「のりやん」は、その精神を現代の視点でアップデートした商品。

廃棄されるはずだったでんぷんを、罪悪感のないスナックに変えるアイデアは、環境にもやさしく、私たちの食生活にも新しい選択肢をもたらします。

ひとくちで満足できる軽やかな食感は、おやつにも小腹満たしにもぴったりです♪

“これもう のりやん！” カルビーが描くサステナブルな未来へ

カルビーの新商品「のりやん」は、身近な“おやつ”から地球の未来を考えるきっかけをくれる存在です。

若手社員の発想力と技術力が生んだ“じゃがいものり”は、サクサク食感と優しい味わいで、心も体も満たしてくれます。

数量限定でカルビープラス東京駅店にて発売中（なくなり次第終了）。環境にもおいしさにもこだわった次世代スナックを、あなたもひと足先に味わってみませんか？♡