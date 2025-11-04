「グラスハート」宮崎優、オーディションで佐藤健に「1番ヘタクソだった」と言われた
女優の宮崎優（24歳）が、11月1日に放送されたラジオ番組「丹生明里 HAPPY CARAVAN」（TBSラジオ）に出演。Netflix配信ドラマ「グラスハート」のオーディションで、佐藤健から「1番ヘタクソだった」と言われたと語った。
Netflix配信ドラマ「グラスハート」に出演した宮崎優が番組のゲストとして登場。4姉妹の次女で、高校生の頃は三重県から東京へ週1〜2回レッスンを受けに行っていたと話す。
「グラスハート」の最終オーディションで、コンテンポラリーダンスを踊るという審査があったが、宮崎はダンスは特技であったものの振りがないと全く踊れないため、「佐藤（健）さんにも言われたんですけど、 1番たぶんヘタクソだったって」と振り返る。
宮崎は「監督が『もう1回する？』みたいに言われたんですけど、なんか、佐藤さんが『あ、もう大丈夫です』って。やばい、もういいんだ……みたいな気持ちになりました」と語った。
