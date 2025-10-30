ポルシェ新「スポーティSUV」発表！ 570馬力超え「パワトレ」＆高性能4WD搭載！ 新色“ルガーノブルー”初採用のEV「マカンGTS」追加

電動マカンに「GTS」の情熱を注入

ポルシェジャパンは2025年10月22日、フル電動SUVの新型「マカン」に高性能モデル「マカンGTS」を追加し、予約受注を開始したと発表しました。

シリーズ最強クラスのパワーと専用チューニングを備えたこのモデルは、予約受注が同日より全国のポルシェ正規販売店で開始されています。

フル電動SUV「マカン」に追加された高性能グレード「マカンGTS」

ポルシェ「マカン」は、同社の人気SUV「カイエン」の弟分として2013年11月にワールドプレミア、2014年に初代が発売され、スポーツカーの走りを持つSUVとして高く評価されてきました。

現行モデルは2024年1月25日にシンガポールで世界初公開された2代目で、ポルシェ初のフル電動SUVとしてデビューしています。

「GTS（グランツーリスモ・スポーツ）」は、サーキット性能と日常の快適性を両立させる特別グレードで、その源流は1963年の「904 カレラ GTS」までさかのぼります。

今回のマカンGTSは、電動SUVのラインナップを拡げる第5の派生モデルとなります。心臓部には「マカン ターボ」同様のパワフルなリアアクスル電気モーターを搭載し、最高出力は380kW（516馬力）。

なお、ローンチコントロール作動時はオーバーブーストにより420kW（571馬力）まで引き上げられ、最大トルクは955Nmを発揮します。

これにより、0-100km／h加速は3.8秒、0-200km／h加速は13.3秒を達成。最高速度は250km／hに制限されています。

マカンGTSは、スポーツクロノパッケージが標準装備で、新たに「サーキットモード」を追加。バッテリー冷却レベルを高め、サーキット走行などで持続的なパフォーマンスを引き出します。

加えて、ポルシェ エレクトリック スポーツ サウンド（PESS）には「スポーツ」「スポーツプラス」のGTS専用サウンドプロファイルが用意されます。

シャシはGTS専用セッティングのスポーツエアサスペンションを採用し、車高は標準比で10mm低くなっています。

また、電子制御ポルシェトラクションマネジメント（ePTM）を備えた4WDシステムを採用し、電子制御式のポルシェトルクベクトリングプラス（PTVプラス）とリアディファレンシャルロックも標準装備。

俊敏性とトラクションを高めています。なお、オプションでリアアクスルステアリングも選択可能です。

エクステリアは、GTSの伝統に則りフロント／サイド／リアにブラックアクセントを配し、ティンテッド・マトリクスLEDヘッドライトや、エアブレード上部の力強い面構成も特徴となっています。

さらに、2026年初頭から全モデルに設定予定の新「スポーツデザインパッケージ」を、GTS専用スタイリングとして先行採用しています。

足元はアンスラサイトグレーの21インチ「マカンデザイン」ホイールを標準装備。ボディカラーでは人気色「クレヨン」が復活し、GTS特有の「カーマインレッド」に加えて、マカンとして初の「ルガーノブルー」も追加されました。

インテリアはブラックのスムースレザーとRace-Texトリムでスポーティに仕立て、ヒーテッド・マルチファンクションGTスポーツステアリングホイールや18wayアダプティブスポーツシートなどを装備。

オプションの「GTSインテリアパッケージ」では、外装色と連動したデコレーティブステッチやカーボンパネルを追加し、内外装のコーディネートを楽しめます。

デジタルコックピットにもGTSテーマを反映し、メーターパネルに「GTS」ロゴを表示。センターディスプレイの3D車両ビジュアライゼーションは実際の外装色を反映しています。

また、スポーツクロノ由来のラップタイム計測など多くの機能は、センターディスプレイのアプリからアクセスできます。

さらに、新型マカンGTSはラインナップ全体の最新アップデートの恩恵も受けています。ポルシェ デジタルキーの機能拡充、新しいパーキングアシスト、AI対応ボイスパイロット、インカーゲームの拡張など、運転支援とデジタル機能をさらに強化しました。

新型マカンGTSの価格（消費税込）は右ハンドルのみで1396万円。予約受注は2025年10月22日より、全国のポルシェ正規販売店で開始されています。