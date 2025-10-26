お笑いコンビ「レインボー」の池田直人さんが、2025年10月11日に公式YouTubeチャンネルを更新。「キングオブコント2025」（TBS）決勝戦で披露したネタ「女芸人」で女装した際のメイク法を公開した。

決勝前日にルーティンメイクを再現

コント日本一を決める「キングオブコント」決勝に今年初めて進出したレインボー。池田さんは美容系のチャンネルを運営しており、またコスメのプロデュースもしていて、女装メイクに定評がある。

決勝で披露したネタ「女芸人」は、池田さん演じる女性芸人が、合コンで相方・ジャンボたかおさん演じる一般男性を魅了するという内容だ。男性が女性芸人の面白さに惹かれていくところがこのネタの見どころだが、女装した池田さんが美しいことも視聴者の間で評判になっていた。

10月11日に公開された動画は、「キングオブコント」決勝の放送前に撮影されたもので、池田さんは「本番前にちょっと一発、当日のメイクもしたいなと思いまして」といい、「女芸人」でのメイクを披露した。

モチーフになった先輩芸人とは？

まず、池田さんがプロデュースするコスメブランドmakeumorの下地「syabaan clear」を顔全体に塗っていく。日焼け止め効果があるうえに、ファンデーションのノリがよくなるため、毎日使っているそうだ。さらに、DIORのクッションファンデーションを「顔の内側から外側」に丁寧に塗っていき、ベースが完成。

眉毛の仕上げにはexcelのパウダーアイブロウを使用。「気の強さがちょっと出てくるようなぐらいの眉毛の色味に」としっかりと描いていく。続いて、ハイライトにはmaruthreeのコンシーラーを、アイシャドウにはKATEの暗めのピンク色のものを使った。

ちなみに、このネタで演じる架空の女性芸人・高田通天閣は、先輩芸人の「カーネーション」吉田結衣さんがモチーフとなっているそうだ。そこで池田さんは、吉田さんのような「気強いけど実は弱い女の子」 を再現するべく、ラメをまぶたの中央にしっかりとのせた。

さらに、セザンヌのコンシーラーを使って、「女の子味を増す」 べく、涙袋も描いていく。加えて、アイラインも目尻を埋めながら跳ねるように描き、「しっかり芯の強い女性」を作り上げていった。

仕上げに、モデルとなった吉田さんが愛用している、RMKのリップ「デューイーメルト リップカラー 08 アンバー クイーン」をしっかりと唇に塗り、メイクが完成した。

コメント欄では、「めっちゃかわいい！って思って観てたから嬉しい！」「気になってたけど、まさかこんな用意してくれているとは」「池ちゃん、ほんっっっっと綺麗でした」といった声が寄せられた。