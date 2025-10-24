ハト時計を真剣に見つめる2匹の猫ちゃん。お楽しみの時間が来るのを健気に待つ姿には、「時間になるまでおとなしく待っているなんて偉いです」「ずっと時計を見てるの愛おしすぎる」と、コメントが寄せられることに。こちらの投稿は、再生回数47万回を超える反響を見せることとなりました。

【動画：ハト時計を真剣に見つめる2匹の猫→『理由』が……】

ふたりが時計を見つめている理由は…

Instagramアカウント『AKI』に、白黒猫のネロくんとキジトラ猫のモカちゃんが時計を見つめている様子が投稿されました。この日、ふたりはハトの装飾が施されている時計を熱心に見つめていたそう。この時計はそのデザインからも分かるように、決まった時間になるとハトの鳴き声がするハト時計なのだそう。

ふたりがそのハト時計を見つめている理由、それは…もうすぐごはんの時間がやってくるから！ハトが時間を知らせる8時になると、ネロくんとモカちゃんはごはんをもらえるため、今か今かとハトの声が聞こえてくるのを時計の前で待っていたのでした。

ハト時計が鳴った瞬間…

そして、とうとうごはんの時間を迎えたふたり。時計が8時を指し、ハトの鳴き声が聞こえた瞬間…モカちゃんはキラキラとした目で時計を見上げたそう。きっと、ハトの声が聞こえてくると美味しいごはんが食べられるということをきちんと分かっているのでしょう。

一方、ネロくんはそんなモカちゃんの様子を落ち着いて見守っていたそう。ふたりの対照的な反応に、それぞれの個性がうかがえます。

美味しいごはんにウキウキなふたり

8時になりハトの鳴き声が聞こえてくると、今度はお部屋に置いてある自動給餌器からもカラカラという音が。どうやら、ふたりのごはんが出てきたようです。

その音を聞きつけ、ごはんがある場所へ小走りで駆け寄ったのはモカちゃん。その姿からは、ごはんをどれほど楽しみにしていたのかが伝わってきます。

その後、ネロくんも給餌器の前へやってきて、ふたりで仲良くごはんタイム。時計の針の位置を覚えてごはんの時間を把握しているふたりの賢さに、たくさんの人から驚きの声が寄せられることとなったのでした。

時計の前でごはんの時間を待つふたりの光景には、たくさんの感想が寄せられることに。「時計の時間が分かるなんて賢い！」「お利口さんですね」といった驚きの声や、「こんなに喜んで食べてくれるなんて幸せ♡」と、ふたりが美味しそうにごはんを食べる姿に癒やされる人の声も寄せられています。

Instagramアカウント『AKI』では、ネロくんとモカちゃん、そしてハチワレ猫のネオくんの、楽しくほのぼのとした日々の光景をお届けしています。

ネロくん、モカちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「AKI」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。