ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が23日（日本時間24日）、敵地トロントのロジャースセンターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦前日の会見に出席した。

ロバーツ監督は21日（同22日）のオンライン会見で、24日（同25日）のWS第1戦はスネル、25日（同26日）の第2戦は山本由伸が先発すると明かしていた。この日の会見で「第3戦の先発はグラスノー、第4戦は大谷翔平か」と問われると「完全に決めたわけじゃないけど、たぶんその方向になると思う。」と答えた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）ではスネル、山本、グラスノー、大谷の先発順で4連勝。リリーフ陣も盤石で全4試合が1失点だった。「投手構成は同じか？」との問いには「前とほぼ同じ。細かい部分で少し調整があるかもね」と返えた。もっともこの日、救援左腕のベシアがケイラ夫人とともに離脱すると発表されており、「今はまず手続きやルールを理解しながら、ロースターをどうやって動かせるかを整理している段階。たしか明日の午前10時くらいまでにロースターを確定できると思う。なので今は、彼の代わりをどう埋めるか、そのプロセスを進めているところだよ」と説明。WS中の復帰見通しについては「正直なところ、日々の様子を見ながら判断していくしかない。今のところは特に見通しを立てていないよ」と明かした。

また、WS進出を決めた直後に“あと4勝して野球をぶっ壊そう”と選手たちに訴えた件で「“悪役”になった気分は？」との質問も出た。指揮官は「“悪役”って気はしてないよ」と笑い、「あれは、“ドジャースが野球を壊してる”って言う人たちへのちょっとしたジョークだよ。実際には、野球は今すごく良い状態にあると思う。スター選手も多いし、視聴者数も伸びてる。最高のシリーズになるはずだ」と解説した。