「納車から廃車まで一瞬」クロネコ便の段ボール車を乗りつぶした猫さん 大胆すぎるアクションに「何回見ても笑える」「壊れ方そっち？」
「納車からの廃車までの経過」
【写真】ぺしゃんこにつぶれてしまった車。なぜなら…？？？
そんなコメントとともに投稿された3枚の写真がThreadsで注目を集めています。写っているのは、黒みがかったグレーの毛並みが美しい猫、「空」くん（10歳・男の子）。今から5年前に撮影された、懐かしくユニークなショットです。
1枚目は、宅急便でおなじみ『ヤマト運輸』のトラックを模した段ボールの窓から顔をのぞかせる姿。2枚目には、車の屋根に乗ってペシャンコにしてしまった姿。
そして3枚目は、そのまま屋根の上でへそ天になり眠る姿が写っています。
跡形もなく遊びつぶしたばかりか、大胆に爆睡する姿に12.3万件超の“いいね”が寄せられ、笑いを誘いました。投稿したのは、飼い主のkurokoさん（@chikstp.f）です。
段ボールカーが迎えた“想定外のラスト”
ーー当時の状況について教えてください。
「当時、近くのクロネコヤマトで購入して持っていたこのBOX。猫が遊べる車を作れると話題で、カッターで窓をくり抜いたりとても大変でしたが、愛猫の為にとがんばり作りました。作っている間も空は、まだかまだかと横で見ていました。出来上がるとすぐに中に入り1枚目の顔出し写真。もう可愛くて頑張ったかいがあったと写真をたくさんとりました」
ーーこのあと、どのようになりましたか。
「その翌日、中に入るのにあきたのか屋根に乗りはじめました。嫌な予感はしましたが、トドメの走ってきて屋根にシャンピングダイブ。屋根が潰れました。2枚目はベロを出してドヤ顔。私が絶句していると屋根でゴロゴロ転がりだし、最後のトドメのドヤ顔といった感じです」
ーー空くんは、どんな性格の猫さんですか。
「空はダンボールに入れられ近所のスーパー駐車場に捨てられていました。まだ目も開いておらず、ミルクで育てました。現在6匹の保護猫と暮している我が家ですが、とにかく空は天真爛漫で超のつく甘えん坊。我が家のお笑い担当でいつも笑いがたえません」
“納車から廃車”の見事な結末に、リプ欄も爆笑の声であふれました。
「何回見ても笑える」
「2日も持ったのすごい」
「廃車の仕方が神（笑）」
「窓から顔。もうたまらん！」
「これが噂の『猫の宅急便』か…」
「お見事なベッドに早変わりにゃ〜」
「見事なまでの…廃車状況ですニャ」
「乗り回して遊び倒した感溢れて好きです」
「壊れ方そっちなの？！ 想像と全く違った」
「グレネコヤマトによるクロネコヤマトつぶし」
「廃車からが本番！てくらい楽しんでらっしゃる」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）