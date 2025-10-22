「納車からの廃車までの経過」



【写真】ぺしゃんこにつぶれてしまった車。なぜなら…？？？

そんなコメントとともに投稿された3枚の写真がThreadsで注目を集めています。写っているのは、黒みがかったグレーの毛並みが美しい猫、「空」くん（10歳・男の子）。今から5年前に撮影された、懐かしくユニークなショットです。



1枚目は、宅急便でおなじみ『ヤマト運輸』のトラックを模した段ボールの窓から顔をのぞかせる姿。2枚目には、車の屋根に乗ってペシャンコにしてしまった姿。



そして3枚目は、そのまま屋根の上でへそ天になり眠る姿が写っています。



跡形もなく遊びつぶしたばかりか、大胆に爆睡する姿に12.3万件超の“いいね”が寄せられ、笑いを誘いました。投稿したのは、飼い主のkurokoさん（@chikstp.f）です。



段ボールカーが迎えた“想定外のラスト”

ーー当時の状況について教えてください。



「当時、近くのクロネコヤマトで購入して持っていたこのBOX。猫が遊べる車を作れると話題で、カッターで窓をくり抜いたりとても大変でしたが、愛猫の為にとがんばり作りました。作っている間も空は、まだかまだかと横で見ていました。出来上がるとすぐに中に入り1枚目の顔出し写真。もう可愛くて頑張ったかいがあったと写真をたくさんとりました」



ーーこのあと、どのようになりましたか。



「その翌日、中に入るのにあきたのか屋根に乗りはじめました。嫌な予感はしましたが、トドメの走ってきて屋根にシャンピングダイブ。屋根が潰れました。2枚目はベロを出してドヤ顔。私が絶句していると屋根でゴロゴロ転がりだし、最後のトドメのドヤ顔といった感じです」



ーー空くんは、どんな性格の猫さんですか。



「空はダンボールに入れられ近所のスーパー駐車場に捨てられていました。まだ目も開いておらず、ミルクで育てました。現在6匹の保護猫と暮している我が家ですが、とにかく空は天真爛漫で超のつく甘えん坊。我が家のお笑い担当でいつも笑いがたえません」



“納車から廃車”の見事な結末に、リプ欄も爆笑の声であふれました。



「何回見ても笑える」

「2日も持ったのすごい」

「廃車の仕方が神（笑）」

「窓から顔。もうたまらん！」

「これが噂の『猫の宅急便』か…」

「お見事なベッドに早変わりにゃ〜」

「見事なまでの…廃車状況ですニャ」

「乗り回して遊び倒した感溢れて好きです」

「壊れ方そっちなの？！ 想像と全く違った」

「グレネコヤマトによるクロネコヤマトつぶし」

「廃車からが本番！てくらい楽しんでらっしゃる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）