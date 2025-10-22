お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41）が21日に放送されたフジテレビ「何歳でもピンピンピン！」（後7・00）に出演。医師からの“余命宣告”にスタジオも衝撃を受けた。

「全世代スター血圧密着24時」と題して、村上ら出演者の血圧を測定。体重113キロで高血圧を自覚している村上は夜中3時のラジオ生放送前から測定を開始。村上は測定値を見て「えっ…」と驚きつつ「151−102」と伝えた。

スタジオにも驚きが広がる中、村上は「151…ヤバいんじゃない?」と不安を吐露。生放送中の血圧は安定していたものの、本番後に計測すると「163…」と急上昇。この数値にはスタジオも「えぇーーー」「何にも食べてないよね?」と衝撃に包まれた。

その後、帰宅して朝5時30分に就寝。この日はわずか2時間睡眠で、その間の血圧は睡眠中にしては高い数値を記録していた。村上のここまでの生活、数値グラフを見た医師は「血管にとっては最悪の状態のてんこ盛りですね」とバッサリ。

続けて「肥満体型、不眠、ストレス、タバコ。これが将来的に高血圧と相まって動脈硬化をどんどん進展させていく。この生活を続けると、おそらく60歳手前で…まぁ50代ぐらいで…まぁ…まぁ…」と首をひねった。

この医師からの宣告に「やめましょう!先生」と、その先にあるであろう決定的な言葉は聞きたくないとした村上。スタジオは三度悲鳴にも似た声に包まれ「余命宣告じゃん…」といった声もあがっていた。

村上は「どうすればいいですか?突然死しないためには。じわっとこう血圧とか…」と尋ねると「病院に行って、お薬も飲んで血圧を下げることがおススメ」と告げた。また「自分でできることとしては、タバコをやめるか、お酒を減らすか、食べる量を減らして少し体重を落とすか」と伝えられた。

そして、密着VTR終了後の数値グラフを見た別の医師からは「この血圧が続くと心臓自体も硬くなってくる」と伝えられた。すると、村上は「マッチョということではない?」とコメント。これにMCの山里亮太が「お前治す気ないだろう?緊張感ないな」とピシャリ。医師は「（心臓は）マッチョではなく、しなやかじゃないとダメ。血圧が高くて肥満傾向の方だと若くても心不全を起こすことがある。ぜひ今のうちから対策をした方がいい」と促した。