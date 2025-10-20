この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「出前館に撤退の声再燃？ 大幅赤字の決算発表で 先行き不透明すぎる…」と題し、出前館の厳しい最新決算について解説した。レクター氏は「正直厳しいかなという感じですね」と語り、出前館が期待されていた今期黒字化の計画から一転、大幅な赤字に沈んだ現状を多角的に分析した。



まず、決算で発表された内容について「売上高は395億円だけど、利益は50億円弱の赤字」と説明。さらに「この赤字幅を早く縮小しないと数年後本当に危ない」と危機感をにじませた。「純資産が300億円ほどあるから、すぐ倒産とはならないだろう」としつつも、「今は赤字を減らすことが目標に逆戻りしていて、本当に先行きが不透明」と述べた。



動画では出前館の新施策についても紹介。広告・販売促進費の抑制、3種のアプリ改善（配達員・注文・加盟店アプリ）、配達効率アップを狙ったダブルピックの割合拡大、需要に応じた送料変動制の継続などを指摘した。「現場では“ダブルピック増やすと配達しづらい”って声も多い」と、実際の運用面での課題も率直に明かす。また、注文者への送料については「雨の日は驚くほど高くなる。そこまで高いからユーザー離れが起きている」と疑問を呈した。



一方で、LINEヤフー会員での送料無料施策や一部エリアでの店頭価格提供など、他社と競う新しい取り組みも紹介。「これで注文数が増えれば逆転の可能性もゼロじゃない。いかに有名店を店頭価格での提供に加盟させるかが今のデリバリー業界最大の勝負」と強調した。ただ、ロケットナウやWolt、UberEatsなど他社の値下げ競争にも触れ、「現状、出前館しか店頭価格提供をしていない有名店舗が拡大できればワンチャンスあるかもしれない」とした。



最後には「黒字の予定が大幅赤字転落。今までの期間は何だったのか」とあらためて率直な意見を述べ、「みなさんはどう感じましたか？」と視聴者に意見を求めた。動画の締めくくりでは、「今後もフードデリバリーに関する注目情報を発信していくので、チャンネル登録お願いします」と呼びかけ、今後の動向にも注目する姿勢を見せた。