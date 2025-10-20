廊下の影に身を潜めて、お父さんを驚かせようと企む猫さん。その後の完璧すぎる瞬間がSNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9.1万回再生を突破し、「ドッキリ大成功！テッテレー」「茶目っ気のある猫ちゃんですね」「タイミングちゃんと計算して飛び出してて可愛い」「あたしもされてみたい」といったコメントが寄せられています。

【動画：廊下の陰に身をひそめる猫→『お父さんが来た』次の瞬間…】

ファザコン猫のクドくん

TikTokアカウント『黒猫クド♂の日常（保護猫）』に投稿されたのは、漆黒の毛皮が美しい黒猫「クド」くんの姿。お家の前で怪我していたところをご家族に保護された保護猫なのだそう。

大のファザコンだというクドくん。いつもお父さんにべったりで、トイレの出待ちをするほどなのだとか。そんなクドくんの大好きな遊びは、お父さんにドッキリをしかけることだといいます。

お父さんへのドッキリ大作戦

ある日、クドくんが廊下の影に身を潜め、お父さんがやってくるのを待っていたといいます。

「まだかにゃ、まだかにゃ」というふうに、様子を伺っていたというクドくん。なんと、クドくんは、お父さんを驚かそうとしているのだそう。

お父さんが「バタン」とドアを閉める音を聞きつけたクドくんが、「もうすぐにゃ」というふうに構えたのだとか。一方のお父さんは、「クド、どこ行った？」と全く気付いていない模様。

完璧なタイミング

お父さんの足音が近づいてくると、クドくんが1歩後ろに下がり飛び出す準備をしたといいます。そして、お父さんがやってきたタイミングで、「ンニャァー」と鳴きながら見事に飛び出したのだそう。

目の前を横切っていったクドくんに、お父さんは「うおっ！」と声を上げて驚いたのだとか。完璧なタイミングで飛び出したおかげでお父さんに蹴られることもなく、クドくんのドッキリは大成功を収めたのだそう。大好きなお父さんへのドッキリが上手くいって、大満足のクドくんなのでした。

クドくんがお父さんにドッキリをしかける姿は、たくさんの人を笑顔にしました。

投稿には、「保護猫の子がこうやってのびのび幸せそうに暮らしてると嬉しくなる」「確信犯、可愛い」「イタズラニャンコ」「絶妙なタイミングで待ち伏せ。素晴らしい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『黒猫クド♂の日常（保護猫）』では、ファザコン猫クドくんのお父さんにべったりな日常の姿が見られます。

写真・動画提供：TikTokアカウント『黒猫クド♂の日常（保護猫）』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。