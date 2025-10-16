「ワクチンはダメ」「お肉は可哀想」自然派ママの“押し付け”に、もうウンザリ【ママリ】
自然派を押し付けられることに困っています
私の友達に自然派ママが
いるんですが…、
自然派なのは否定しないし、
それぞれ一人一人違うのも
分かります。
ですがそれを押し付けられてて
すごい困ってます。。
ワクチンは絶対だめだから
しちゃだめだよ
とか
お肉食べさせるの！？
豚や牛さんかわいそうだよ
やめときなさいとか
息子牛乳好きなんですが
飲ませてるストーリーをあげると
それを見てメッセで
あなたは牛の子供の母乳を
自分の子にあげるの？
牛の子供の飲み物だよ。
あなたは自分の母乳をほかの子に
与えたりするの？嫌でしょ？
とおしつけられます。。
それに関して以外はいいんですが…
友達ですので(同い年)
昔からの付き合いで
友達のフォローなど外せず…
子供生まれてから変になりました、、
自然派なのはいいんてすか
押し付けられるのは困りますね…😭
皆さんならどう対応しますか？
出典：
qa.mamari.jp
価値観や子育て方法の違いは誰にでもありますが、それを押し付けられると困ってしまいますよね。特に長い付き合いの友達だと、どう対応すればいいか悩んでしまうもの。この質問に対して、多くのママたちから様々なアドバイスが寄せられました。
友達関係を保ちながらも、自分の子育てスタイルを守るための対応法をご紹介します。
ママから寄せられた回答
相談に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。
SNSの公開設定を活用する
友達フォローからは外さず、自分の投稿が相手に表示されないようにしてはどうでしょう？？設定がちょっとめんどくさいですが、いちいち指摘されるよりはマシかな💦
直接会う間柄で、言われたら…テキトーに流すか、流すのも受け入れてもらえなければ、はっきり言っちゃうかな💦
出典：
qa.mamari.jp
SNSの設定を上手に活用して、干渉されすぎない状態を保つのが良さそうですね。友達関係を大切にしながらも、ストレスを感じる場面を減らすことができる工夫です。人からの価値観を押し付けられず、自分らしい子育てを続けたいですね。
さらっと流して適度な距離感を保つ
え、、、おかしなひと、、、
牛乳の何が悪いんですか。
あんなに美味しい飲み物
なら私毎日牛の母乳のんでます笑
そうだねーと聞き流しておきます
もーほんと無理ってなったら
無視しします！
出典：
qa.mamari.jp
相手の主張を否定することなく、さらっと流すことで自分の心を守りながらも関係を悪化させないことが、友達関係を長く続けるコツかもしれません。もう無理だと感じた時ははっきりと距離を置くという段階的なアプローチも現実的です。
子どもの気持ちを大切にする視点
自然派ママの言わんとする事は、聞いたことがあるのである程度わかりますし、私も何となく生活に取り入れたりしています。
が、それを他人に強要するのは良くない事ですよね…💧
こだわりすぎては今の世の中で生きていけないので、うちの場合はお肉も食べさせてますし、牛乳もあげています。
子どもが浮世離れしない程度に留めているという感じです😅
それに、親としてはあげたくないものでも子どもの「食べたい！」という意思もありますしね。
ちょっと固執している印象を受けたので、何事も楽しくほどほどがいいよーとそのお友達に言ってあげたいですね💦
出典：
qa.mamari.jp
自然派の理念も理解しつつも、親の価値観だけでなく、子ども自身の気持ちや意思を尊重することの重要性が語られました。理想と現実のバランスを取りながら、子どもの幸せを第一に考えた子育て観が素敵ですね。
価値観の違いとうまく付き合うコツ
子育てにおける価値観の違いは、ママ友の中でよく起こることです。自然派の考えを持つことは決して悪いことではありませんが、それを他人に押し付けるのは適切ではありません。友達関係を保ちながらも、自分の子育てスタイルを守るためには、適切な境界線を設けることが大切です。
SNSの設定を工夫したり、時には率直に気持ちを伝えたりしながら、お互いの価値観を尊重し合える関係を築いていけると良いですね。
イラスト：きさらぎ
記事作成: morina
（配信元: ママリ）