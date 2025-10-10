この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

岡野あつこ「婚姻費用は知識が武器！“知らずに損する人が多い”」専門家が語る離婚と生活安定の現実

夫婦問題カウンセラー・岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【専門家が解説】婚姻費用を理解するだけで、未来の不安は消える！」と題した動画を公開。今回は、離婚や別居を考える人にとって生活の安定を左右する「婚姻費用」について詳しく解説した。



動画冒頭、岡野氏は「婚姻費用という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、別居や離婚を考える人にとって、生活を支える上で欠かせない仕組み」と語り、「知っているか知らないかで生活の安定が大きく変わる」と強調。婚姻費用は、夫婦が婚姻中に互いの生活を維持するための費用であり、別居中も収入の多い方が少ない方に生活費を分担する義務があると説明した。



また岡野氏は、「夫が高収入であればあるほど、婚姻費用は大きくなりますが、妻がゼロ収入でも“健康で働けるならパート収入100万円”と算定される場合が多い」と、実際の算定について実例を挙げて解説。「婚姻費用の金額は家庭裁判所が公表している算定表で計算される。算定表を使えば各ケースで自分がいくらもらえるか目安がわかる」と、具体的な備えの重要性も訴えた。



さらに注目を集めたのは、妻の不倫や夫のモラハラなど、夫婦関係が破綻に至る経緯によって“もらえる・もらえない”が大きく異なる実例の数々。「夫婦の破綻の原因を作った側（不倫した妻など）は婚姻費用を請求しても、裁判所が認めないケースが多い」と指摘。「証拠の有無や、破綻の原因をどちらが作ったのかという証明が非常に重要になってくる。だから、証拠をしっかり集めておくことが大事」と、現場目線で訴えた。



一方で、「夫が家を出た場合、たとえ別居でも婚姻関係が続く限りは夫に婚姻費用の支払い義務が生じる」と妻側の権利についても語り、夫が自営業の場合「決算後に年収を大幅に下げて支払いを減らそうとするケースもあり注意が必要」と、裏事情にも言及。岡野氏は「不倫や別居という状況は精神的にも大きなダメージだが、正しい知識を持つことで未来の不安が大きく軽減される」とアドバイスした。



動画の締めくくりには「婚姻費用は結婚している限り、夫婦が助け合うためのお金。結婚生活に悩んでいる人こそ、制度を理解して冷静に備えることが未来を守る第一歩」と呼びかけた。