YouTubeチャンネルで話題となっている動画「【金価格の真相】政府閉鎖×指標遅延×政策難化で上昇した理由と展望」では、実業家・マイキー佐野氏が、足元の金価格上昇を「政府閉鎖リスク×指標遅延×政策運営の難化」という3点で切り分けて解説している。市場が不確実性にさらされる局面で、安全資産に資金が逃げ込む構図は教科書通りだとし、米国の連邦政府閉鎖懸念が引き金になったと断じている。



佐野氏はまず、金と銀の関係性に触れる。金は「安心感を求めて買われやすい」一方で、銀は金に連動しつつも別の需給で振れる局面があると整理。金銀比価は通常68～70倍で推移し、極端に開いた局面では銀が追随する傾向があると述べる。さらに、銅・プラチナ・パラジウムといった金属は実体経済ドリブンで動くため、ニューヨークとロンドンの在庫動向、中国経済の足取りを合わせて見る必要があると指摘する。



上昇の直接要因としては、米連邦政府の予算承認が滞ることで一部機関が停止する「政府閉鎖」の仕組みを丁寧に解説。生命・財産に直結する業務は継続されるが、連邦裁判所や財務省、国税庁や一部の行政サービスは遅延・停止が起こりやすい。こうした機能低下が積み上がるほど、市場心理はリスク回避に傾き、金への資金シフトが加速するという理屈である。



過去事例にも言及がある。長期化したケースでは80万人規模の連邦職員が無給休暇に置かれ、家計や消費に波及した。とりわけ問題視されるのが、労働統計局などの統計発表の遅延だ。雇用統計や消費者物価指数、小売の売上高などの公表がずれ込めば、FRBの政策判断も視界不良に陥る。不確実性が増すほど、金の選好は強まる。金そのものは年初来の大幅高を演じ、銀・プラチナにも上昇が広がっていると佐野氏は述べる。



総じて、金は「制度の揺らぎ」と「情報の遅延」に敏感だ。政府機能が滞り、経済指標の羅針盤が曇れば、投資家は答えをマーケットに求める。そこで買われるのが金である。この論点は、貴金属だけでなく株式・為替・債券のリスクバランスを考える上でも有効だ。動画内では、在庫動向や市場間の視点の持ち方まで含め、個別のポイントが具体例とともに語られている。細部のロジックや時系列の整理は本編が端的だ。視点の置き方をつかむには、実際の語り口で追うのが早い。今回の動画は、金やマクロ要因の関係を学びたい個人投資家にとっても多くの示唆を与える内容である。