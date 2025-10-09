¡ÖÌ¾ºî¤ÎÍ½´¶!?¡×Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¹âÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡£¡Èº£¸å¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¡É¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬À¨¤¤
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤â¤¦2½µÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷Á°¤Ï¡Öº£ÅÙ¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤Ã¤Æ¡¢¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤ÎÂ¿¤¤¤³¤È¡ª
Ä«¥É¥é¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¹âÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡È¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¡É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍýÍ³1 ¡¡§ÄÁ¤·¤¤»þÂåÀßÄê¨¡¨¡¡ÈÌÀ¼£»þÂå¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ä«¥É¥é
º£²ó¤ÎÄ«¥É¥é¤ÇÄÁ¤·¤¤ÀßÄê¤ÊÅÀ¤ÏÆó¤Ä¡£¤Þ¤º¡¢°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡ÈÌÀ¼£»þÂå¡É¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ä«¥É¥é¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÉñÂæ¤Î»þÂåÀßÄê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡È¾¼ÏÂ¡É¡¢¼¡¤Ë¡ÈÂçÀµ¡É¡¢¡È¸½Âå¡É¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë½÷À¤¬¼Ò²ñ¤ËÌö¿Ê¤·¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢Â¿¤¯¤Î»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤¬¶ìÆñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¡¢ÌÀ¼£¤è¤êÁ°¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï10Ç¯Á°¤Î2015Ç¯ÊüÁ÷¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç¤¹¡£¹¾¸ÍËö´ü¤«¤éÌÀ¼£¤Î»þÂå¤È¡¢Ä«¥É¥é¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤»þÂåÀßÄê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ç±é¤ÎÇÈÎÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜºî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤ä¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¡¦¿·¼¡Ïº¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿¶ÌÌÚ¹¨¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏÌÀ¼£8Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£»þÂå¤ÏÌÀ¼£¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¡¢¤Þ¤À¹¾¸Í¤Îº®ÆÙ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬1½µÌÜ¤«¤é¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ÏÎáÏÂ¤Ø¤È°Ü¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ÍýÍ³1 ¢¡§ÄÁ¤·¤¤»þÂåÀßÄê¨¡¨¡Ä«¥É¥é¤ÇÄÁ¤·¤¤¡È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡É
¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµ©¤ÊÀßÄê¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¤¬¡È³°¹ñ¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤¬µÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄ«¥É¥é»Ë¾å½é¤Î³°¹ñ¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù°ÊÍè¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¶Ì»³Å´Æó¤¬¼ç±é¤Ç¡¢ºÊ¤È¤Ê¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤¹¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï³¤³°¤ÎÇÐÍ¥¤¬¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¡¢´Ñ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¡¢1767¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤ª¤Ç¤³¤ËÍ¥¤·¤¯¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤â¤Ê¤ó¤À¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¡¢´û¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èà¤Ï±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÆüµ¡¿¤æ¡¼¤¦¤Ä¤Ç¥¥é¥¥é¤ÊËèÆü¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¤ä¡¢ºòÇ¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡Ê¿¿ÅÄ¹Ç·¼ç±é¡¦Âè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾ÞºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍýÍ³2¡§¥Ò¥í¥¤¥óüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÂ¸ºß´¶
Á°ºî¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢Á°¡¹ºî¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ï¼ã¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
½é¤Î¼ç±é¡Ê°Ëß·ºÌ¿¥¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¡Ë±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç»¦¤·²°¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤ò¥¥ì¥¥ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤á¤¤á¤Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢NHKÌë¥É¥é¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖºÇ°¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤Û¤¿¤ë¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤ÎÍ§¿Í¡¦ÈþÀ²Ìò¤ò±é¤¸¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ËÌÀ¤ë¤¯¸ÄÀÅª¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿È¾¡¼ê¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò¿ð¡¹¤·¤¤±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥¯¥é¥¹¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÁ¡ºÙ¤Ê¿´¾ðÉ½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¡£Æ°¤âÀÅ¤â±é¤¸Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆüâÀÐ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÇ¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊüÁ÷Á°¤Ï¡Öº£ÅÙ¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤Ã¤Æ¡¢¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤ÎÂ¿¤¤¤³¤È¡ª
¢¡ÍýÍ³1 ¡¡§ÄÁ¤·¤¤»þÂåÀßÄê¨¡¨¡¡ÈÌÀ¼£»þÂå¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ä«¥É¥é
º£²ó¤ÎÄ«¥É¥é¤ÇÄÁ¤·¤¤ÀßÄê¤ÊÅÀ¤ÏÆó¤Ä¡£¤Þ¤º¡¢°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡ÈÌÀ¼£»þÂå¡É¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ä«¥É¥é¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÉñÂæ¤Î»þÂåÀßÄê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡È¾¼ÏÂ¡É¡¢¼¡¤Ë¡ÈÂçÀµ¡É¡¢¡È¸½Âå¡É¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë½÷À¤¬¼Ò²ñ¤ËÌö¿Ê¤·¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢Â¿¤¯¤Î»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤¬¶ìÆñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¡¢ÌÀ¼£¤è¤êÁ°¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï10Ç¯Á°¤Î2015Ç¯ÊüÁ÷¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç¤¹¡£¹¾¸ÍËö´ü¤«¤éÌÀ¼£¤Î»þÂå¤È¡¢Ä«¥É¥é¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤»þÂåÀßÄê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ç±é¤ÎÇÈÎÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜºî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤ä¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¡¦¿·¼¡Ïº¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿¶ÌÌÚ¹¨¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏÌÀ¼£8Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£»þÂå¤ÏÌÀ¼£¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¡¢¤Þ¤À¹¾¸Í¤Îº®ÆÙ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬1½µÌÜ¤«¤é¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ÏÎáÏÂ¤Ø¤È°Ü¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ÍýÍ³1 ¢¡§ÄÁ¤·¤¤»þÂåÀßÄê¨¡¨¡Ä«¥É¥é¤ÇÄÁ¤·¤¤¡È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡É
¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµ©¤ÊÀßÄê¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¤¬¡È³°¹ñ¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤¬µÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄ«¥É¥é»Ë¾å½é¤Î³°¹ñ¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù°ÊÍè¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¶Ì»³Å´Æó¤¬¼ç±é¤Ç¡¢ºÊ¤È¤Ê¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤¹¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï³¤³°¤ÎÇÐÍ¥¤¬¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¡¢´Ñ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¡¢1767¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤ª¤Ç¤³¤ËÍ¥¤·¤¯¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤â¤Ê¤ó¤À¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¡¢´û¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èà¤Ï±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÆüµ¡¿¤æ¡¼¤¦¤Ä¤Ç¥¥é¥¥é¤ÊËèÆü¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¤ä¡¢ºòÇ¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡Ê¿¿ÅÄ¹Ç·¼ç±é¡¦Âè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾ÞºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍýÍ³2¡§¥Ò¥í¥¤¥óüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÂ¸ºß´¶
Á°ºî¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢Á°¡¹ºî¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ï¼ã¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
½é¤Î¼ç±é¡Ê°Ëß·ºÌ¿¥¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¡Ë±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç»¦¤·²°¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤ò¥¥ì¥¥ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤á¤¤á¤Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢NHKÌë¥É¥é¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖºÇ°¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤Û¤¿¤ë¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤ÎÍ§¿Í¡¦ÈþÀ²Ìò¤ò±é¤¸¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ËÌÀ¤ë¤¯¸ÄÀÅª¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿È¾¡¼ê¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò¿ð¡¹¤·¤¤±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥¯¥é¥¹¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÁ¡ºÙ¤Ê¿´¾ðÉ½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¡£Æ°¤âÀÅ¤â±é¤¸Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆüâÀÐ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÇ¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£