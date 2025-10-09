えなこや話題の“デカ女”も！ 「TGS2025」に集結した美女コスプレイヤーをネット絶賛「同じ人間とは思えんクオリティ」
総来場者数が26万人を超える大盛況となった「東京ゲームショウ2025」は、今年も各ブースに美女コスプレイヤーが登場し、麗しい姿で来場者たちを虜にした。今回は、同イベントに出演したコスプレイヤーたちが後日SNSに投稿したコスプレショットをまとめて紹介していく。
【写真】見目麗しいコスプレイヤーたちを一気見
■えなこ
コスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこは、様々なブースでコスプレを披露した。ひとつは『モンスターハンターアウトランダーズ』ステージで披露した冒険者・ミドリのコスプレだ。着物風衣装に大きな太刀を装備した姿は優美でカッコよく、ファンから「勇ましく美しいえなこりん」「えなこりんめっちゃかっこいい」などのコメントが集まった。
ふたつ目は人気アニメ『七つの大罪』を題材としたオープンワールドアクションRPG『七つの大罪：Origin』のステージで見せたヒロイン・エリザベスのコスプレ姿。エリザベスのかわいらしさと抜群のプロポーションが完璧に再現されており、投稿内では「10年前にもプライベートでコスプレしていたエリザベスをTGSでお仕事でコスプレする日が来るとは…」とプライベートでもコスプレしたことがある思い出のキャラであることを明かしていた。
最後は、2026年配信予定の新作RPG『カオスゼロナイトメア』から、登場キャラクターのイツカになり切った姿を「『MIRESI』スペシャルトークショーありがとうございました〜！ イツカのコスプレで出演してました！ ステージ終わった後はMIRESIブースを堪能…めちゃくちゃ楽しかった」のコメントとともにアップ。大胆にあらわになった胸元やおみ足がとてもセクシーだ。コメント欄では「銀髪かわいすぎる！」「再現性すごくて可愛いかった」「ギャルニンジャめっちゃ可愛かった」とファンが称賛の声を上げている。
■伊織もえ
ガチゲーマーでも知られる人気コスプレイヤーの伊織もえが披露したのは、新作MMORPG『ブループロトコル：スターレゾナンス』のステージで披露したコスプレ。舞台裏で撮影されたオフショットには、鮮やかなオレンジの髪が特徴的なキャラクターに変身した姿が収められており、ホットパンツからは綺麗な美脚もあらわになっている。
伊織は、バイク美少女をフィーチャーした3D胸キュン系RPG『チェイシング・カレイドライダー』でもコスプレを披露。本作の登場キャラになり切ってかわいいピースをする彼女は「バイク乗らせて頂いたり、みんなとチェキ撮れたりビックリする顔を見れたのが楽しかった！」と出演したステージの感想をつづっている。同投稿にはファンから「幸せお届けないすぅ」「伊織もえちゃんのプロームコスプレめっちゃかわいい」など絶賛の声が相次いでいる。
“デカ女”でバズった美女ラウンドガール＆グラビア界の超新星も「TGS」に降臨
■米倉みゆ
身長169cmの8頭身ボディで話題になった大人気コスプレイヤーの米倉みゆ。彼女は「『The First Descendant』ブースにてアルティメットバニーで出演します 一緒に写真が撮れる時間もあるのでぜひ遊びに来てね」とつづり、TPSルートシューター『The First Descendant』からアルティメット・バニーのコスプレオフショットをアップ。ボディラインがくっきりと出たスーツにメカニカルなヘッドギアの組み合わせがカッコよく、ファンからも「カッコ可愛いくて綺麗ですね」「同じ人間とは思えんクオリティ」「Perfect Bunny」と反響が集まっている。
■南あみ
先述のえなこと同じく『七つの大罪：Origin』のステージに出演した人気コスプレイヤーの南あみは、同作に登場する〈暴食の罪〉を背負う〈七つの大罪〉の一人・マーリンに変身。引き締まったお腹と長い足が美しいスタイルで完璧にマーリンの魅力を再現しており、別の投稿ではステージで共演したえなこ＆篠崎こころとのかわいいすぎる3ショットもアップされている。彼女のコスプレを見たファンからは「きゃわ！」「可愛いですね」「マーリンのクオリティがすごくて可愛いかったです」などの声や多数の「いいね！」が寄せられていた。
引用：
「えなこ」インスタグラム（＠enakorin）
「伊織もえ」エックス（＠iorimoe_five）
「米倉みゆ」インスタグラム（＠yone__miyu630）
「南あみ」インスタグラム（＠amichan0907）
