「最近では、懐の深い上司といった役が増えてきました。また、いい人の役ばかりになってしまう、と本人なりに危機感を持っているのかもしれませんね」（民放関係者）

【画像】沢村一樹の次男と“36歳差キス”に挑んだ松下由樹（57）。狼のような目を浮かべ、ニヤリと口角を上げる。

そんなベテラン俳優の沢村一(いつ)樹(き)（58）が新たな挑戦をするという――。



エロ男爵が次に挑むのは… ©︎時事通信社

◆◆◆

7月クールの「愛の、がっこう。」（フジテレビ）ではホストクラブの社長、10月スタートのTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」では経営者で有名馬主と、地位を築いた男の役が続く沢村。私生活も安定しているようで、

「長男の野村大貴（24）、次男の野村康太（21）ともに、『メンズノンノ』のモデルとなり、芸能一家に。康太はメインが俳優で、行き詰まって辞めたいと沢村に相談したときに、『仕事をやりきってから考えろ』とアドバイスされたそうです。その後、出演作を重ねて康太の人気は上がっています」（スポーツ紙記者）

康太が注目されたのは今年4月クールのドラマ「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」（テレビ東京）。

「松下由樹（57）演じるマネージャーから、異常な愛情を向けられる新人俳優を演じた。松下相手に濃厚なキスシーンにも挑むなど、体当たりの演技を見せました」（同前）

かつてインタビューで、父親にも演技を見てもらうことがあると話していた康太。沢村も、自分とほぼ同年齢の松下と息子のキスシーンを見たのかも。

「沢村さん自身はモデルからスタートし、所属事務所の研音の江角マキコらのバーターでドラマ出演を重ねて、2000年に2時間ドラマの浅見光彦シリーズで主役を掴みました。ただ、12年間にわたって浅見役を続けるなかで、いい人のイメージが付いてしまい、役者としての幅を狭めてしまうのでは、と心配していたそうです。

そこに抗うように、イケメンなのにさらりと下ネタを連発する『エロ男爵』のキャラを段々と周知させていきました」（沢村を知る人物）

息子の挑戦に刺激を受けたのだろうか。沢村も新ジャンルの仕事に挑むという。

テレ東“不倫ドラマ”の監督に

「来年4月クールに、テレビ東京の水曜深夜24時半の『ドラマNEXT』枠で、連続ドラマの監督を務めるそうです。実は10年にWOWOWでオムニバスドラマの1篇で20分の短編『パシュっとな！』を監督したことがあります。事務所の後輩の成海璃子がヒロインで、高校生の青春ラブコメといった内容でした」（前出・民放関係者）

しかし今回は深夜枠とはいえ連続ドラマの監督。しかも、テーマは全く異なるという。

「原作はWEB漫画『水曜日、私の夫に抱かれてください』（U-NEXTコミック）。ヒロインが既婚者と知らず付き合っていた男の妻に不倫がバレて謝罪に行くと、その妻から償いとして、そのまま不倫を続けるように命じられるという仰天の展開になります。そして、段々と不倫相手の家族のドロドロにヒロインが巻き込まれていくという内容です」（同前）

エロ男爵にとって不倫というテーマはお手の物か。自身も13年にバーで知り合ったOL宅に深夜通う姿を「週刊文春」にスクープされている（13年7月18日号）。沢村は当時の直撃取材に1時間以上応じ、当初は曖昧にかわしていたものの、途中からは「いやもう、してたでもいいですよ。バックでしました」と、エロ男爵キャラを降臨させたのだった。

テレビ東京にドラマについて事実確認を求めると、

「番組の編成や内容についてはお答えしておりません」

と回答した。

原作はエロ描写よりも、心理描写で読ませる内容となっている。深夜ドラマで「さすがエロ男爵」と言われるような沢村なりの味付けをするのだろうか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月2日号）