積み重ねて、広がる収納。本棚が成長する【山善】の本棚がAmazonに登場中‼
薄くて、強い。壁際に収まる大容量【山善】の本棚がAmazonに登場!
山善の本棚は、奥行22センチメートルのスリム設計ながら、コミック約296冊、文庫本約248冊を収納できる大容量本棚。壁面を圧迫せず、すっきりとした印象を保ちながら、収納力をしっかり確保する。
本体側板は17センチメートルと薄型ながら、土台は5センチメートル長めに設計されており、安定性にも配慮。積み重ねて使えるスタッキング仕様で、連結パーツを使えば上下にしっかり固定できるため、収納量が増えてもスマートに対応できる。
棚板は固定棚2枚、可動棚4枚の構成。約3センチメートル間隔で高さ調整が可能なため、収納する本のサイズに合わせて無駄なくレイアウトできる。背面化粧なしの実用設計で、壁付け設置にも適している。
収納を増やしたいとき、空間を整えたいとき。成長する本棚が、暮らしに寄り添う。
