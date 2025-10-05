¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÃÇ¸À¡ª¿ô»ú¤ÇÌÛ¤é¤»¤ëÀï¤¤Êý¤ÎËÜ²»¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡ª¤Ä¤¤¤ËÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¿´¤Î±üÄì¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·ºÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
Æ°²è¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡ª¤Ä¤¤¤ËÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¿´¤Î±üÄì¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·ºÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÃíÌÜ¤ÎYouTuber¡¦¥ê¥ª¥é»á¤ò·Þ¤¨¡¢ÂÔË¾¤Î¥³¥é¥ÜÂÐÃÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤Î¥ê¥ª¥é»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¶¯¤¯·É°Õ¤òÊú¤¯ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÅ·ºÍ¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë»×¹Í¤ÎÃæ¿È¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¡¢º´Ìî»á¤Ï¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¤äÀ¤´ÖÂÎ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÈ¯¸À¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¡×¤È¶¦ÌÄ¤ò¼¨¤¹¡£Î¾¼Ô¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë±óÎ¸¤»¤º¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë»ÑÀª¤³¤½¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ³Î¤ËÃÇ¤¸¤¿¡£
¥ê¥ª¥é»á¤ÏYouTube¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¡ÖÊªÎÌ¤Ç¾¡¤Ä¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤â1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤Î¾å¸Â¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ê¤é¤ÐÎÌ»ºÂÎÀ©¤òÁÈ¤à――¤½¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤¬´Î¤À¡£Â¿¤¤»þ¤Ç1Æü6～10ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤ò²ó¤·¡¢ÅÐÏ¿¼Ô30Ëü¿Í¡¢·î´ÖºÆÀ¸¿ô4,000Ëü¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£ÌÏÊï¤òº¤Æñ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÌ»º²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬ÄË²÷¤À¡£
±ê¾å¤È¥¢¥ó¥ÁÂÐ±þ¤â±£¤µ¤Ê¤¤¡£º´Ìî»á¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤«¤éZoom¥ê¥ó¥¯¤òÁ÷¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µåÂÐ±þ¤ò¸ì¤ë¡£
¥ê¥ª¥é»á¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤â²æËýÍ¥Àè¤Î¡ÈÌµÆñ±¿ÍÑ¡É¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö²æËý¤·¤ÆÍø±×¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é²ñ¼Ò°÷¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡£É½¸½¤Î¼«Í³¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ÑÀª¤òÌÀÎÆ²½¡£É½¸½¤ÈÆÈÎ©¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌÌÇò¤µ¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò´Ó¤¯¡£¥Áー¥à±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×¡×¤È¸ì¤ë¡£Ç»¤¤¼çÌò¤Î¼þ°Ï¤Ë¸ÄÀ¤òÎ©¤¿¤»¤ëÇÛÃÖ¡¢¸÷¤é¤»¤ë¡È¤¤¤¸¤êÊý¡É¤Þ¤Ç·×»»¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤ÆÌÌÇò¤µ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤À¡£¶¨Ä´¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¼Ô¤ÏÀÚ¤ë¡£ºîÉÊ¤Î¼Á¤òºÇ¾å°Ì¤ËÃÖ¤¯È½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¥²ー¥àYouTuber¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊÔ½¸²ñ¼Ò¤ä¥³¥ó¥µ¥ë»ö¶È¤â¼ê¤¬¤±¡¢±¿±Ä¤È·Ð±Ä¤òÀÜÂ³¤µ¤»¤ë»ëÅÀ¤âÈ´¤±ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£
º´Ìî»á¤Ï¡Ö¥ê¥ª¥é»á¤Î»×¹Í¤Ï³¤³°¤Î¤Û¤¦¤¬ÄÌ¤ê¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¿ÊÏ©¤òÄó¼¨¤·¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤È½èÍýÂ®ÅÙ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£¥ê¥ª¥é»á¼«¿È¤â¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÂ¾¶È³¦¤ØÅ¸³«¤¹¤ë°ÕÍß¤òÌÀ¸À¡£ÃÎ¼±¤ÎÃßÀÑ¤Ç¤µ¤é¤Ë¾å¤òÁÀ¤¦¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¾¡¤Á¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¹Ô¤¯¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤¬Á¯ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎÌ»º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀß·×¡¢¥¢¥ó¥Á¤Ø¤ÎÂÐÖµ¡¢¥Áー¥à¤ÇÌÌÇò¤µ¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¼ê¤Ä¤¡£É½¤ÈÎ¢¤ÎÎ¾ÎØ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¿ô»ú¤ÏÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¿ô»ú¤¬¸ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬½É¤ë¤Î¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¼ÂÎã¤ÏËÜÊÔ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àï¤¤Êý¤Î¡È²¹ÅÙ¡É¤ÏÆ°²è¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±¿ÍÑ¤ä¥Áー¥àºî¤ê¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÁÏºî¼Ô¡¦·Ð±ÄÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
