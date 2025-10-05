【開催中】「Amazon プライム感謝祭」先行セールでアディダスのシューズが最大47％オフに

秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon プライム感謝祭本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール商品のなかからアディダスのシューズをご紹介。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

通気性と耐久性に優れたランニングシューズ

涼しいメッシュアッパー採用で、通気性抜群のシューズ



伸縮性のあるストラップを備えたスリッポン構造のスニーカー

薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ

ワークアウトや外出にもぴったりのタフで快適な履き心地のシューズ

フィット感のあるアッパーと柔らかなクッション性が魅力

軽いクッション性で軽快な足取りをサポート

ぬかるんだ道でも歩きやすいハイキングシューズ

その他のおすすめ商品

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。