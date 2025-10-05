【開催中】「Amazon プライム感謝祭」先行セールでアディダスのシューズが最大47％オフに
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon プライム感謝祭本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール商品のなかからアディダスのシューズをご紹介。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

通気性と耐久性に優れたランニングシューズ


adidas

[adidas] メンズ コアランナー 5 ランニング NKE45ランニングシューズ

6,600円 → 3,630円（45%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




涼しいメッシュアッパー採用で、通気性抜群のシューズ


adidas

[アディダス] ランニングシューズ コアランナー

6,270円 → 3,323円（47%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



伸縮性のあるストラップを備えたスリッポン構造のスニーカー


adidas

[アディダス] スニーカー ライト レーサー アダプト 4.0 メンズ

7,150円 → 3,896円（46%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ


adidas

[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69

7,150円 → 3,933円（45%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ワークアウトや外出にもぴったりのタフで快適な履き心地のシューズ


adidas

adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ

7,150円 → 4,290円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



フィット感のあるアッパーと柔らかなクッション性が魅力


adidas

[adidas] スニーカー ライト レーサー 3.0 LWO21 メンズ

4,100円 → 3,328円（19%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽いクッション性で軽快な足取りをサポート


adidas

[アディダス] ランニングシューズ デュラモ SL 2.0

7,150円 → 4,176円（42%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ぬかるんだ道でも歩きやすいハイキングシューズ


adidas

[adidas] メンズ テレックス ANYLANDER R.RDY NJM58トレッキングシューズ

8,153円 → 6,931円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] メンズ ショートレングス3Pソックス (LAS55636) 靴下 3枚 3足 3パック

1,430円 → 1,001円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas

adidas ソックス消臭 ワンポイント 底パイル ショート丈ソックス デオドラント ニオイ クッション 靴下 SOCKS 福助 フクスケ fukuske 3足組メンズ

1,430円 → 1,234円（14%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas

[adidas] メンズ トレースファインダー トレイルランニング NJZ71ランニングシューズ

8,470円 → 4,824円（43%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas

[adidas] ユニセックス子供 コアファイト 5 キッズ 男の子 女の子 22~25.5cm NLD78スニーカー キッズ

4,400円 → 2,640円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


KutsuGoods

[KutsuGoods] [クツグッズ] スニーカー専用 防水スプレー 容量約2倍 420ml フッ素+シリコン配合 ハイブリット処方 日本製

2,580円 → 2,190円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります