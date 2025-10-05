【開催中】「Amazon プライム感謝祭」先行セールでアディダスのシューズが最大47％オフに
今回は、セール商品のなかからアディダスのシューズをご紹介。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
→Amazon「アディダス」のページはこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
通気性と耐久性に優れたランニングシューズ
[adidas] メンズ コアランナー 5 ランニング NKE45ランニングシューズ
6,600円 → 3,630円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
涼しいメッシュアッパー採用で、通気性抜群のシューズ
伸縮性のあるストラップを備えたスリッポン構造のスニーカー
薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ
ワークアウトや外出にもぴったりのタフで快適な履き心地のシューズ
adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ
7,150円 → 4,290円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
フィット感のあるアッパーと柔らかなクッション性が魅力
軽いクッション性で軽快な足取りをサポート
ぬかるんだ道でも歩きやすいハイキングシューズ
[adidas] メンズ テレックス ANYLANDER R.RDY NJM58トレッキングシューズ
8,153円 → 6,931円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
[ニューバランス] メンズ ショートレングス3Pソックス (LAS55636) 靴下 3枚 3足 3パック
1,430円 → 1,001円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
adidas ソックス消臭 ワンポイント 底パイル ショート丈ソックス デオドラント ニオイ クッション 靴下 SOCKS 福助 フクスケ fukuske 3足組メンズ
1,430円 → 1,234円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[adidas] メンズ トレースファインダー トレイルランニング NJZ71ランニングシューズ
8,470円 → 4,824円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[adidas] ユニセックス子供 コアファイト 5 キッズ 男の子 女の子 22~25.5cm NLD78スニーカー キッズ
4,400円 → 2,640円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[KutsuGoods] [クツグッズ] スニーカー専用 防水スプレー 容量約2倍 420ml フッ素+シリコン配合 ハイブリット処方 日本製
2,580円 → 2,190円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
