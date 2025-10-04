女子テニス元世界ランキング４６位のオセアンヌ・ドダン（２８＝フランス）が豊胸手術を行ったことを告白した。

ドダンは１０年以上も内耳の疾患に悩まされており、２０２４年１２月に競技を一時中断し、治療に専念した。その際に豊胸手術を受けることを決意したという。フランスメディア「ＲＭＣスポーツ」によると、ドダンは「ずっと前からやりたいと思っていたことなんです。手術後２か月ほど休養が必要だからシーズン中はムリ。この休みを利用した」という。

「だから『（治療のため）６か月休むなら、やりたいことをやろう』と自分に言い聞かせました。そして４０歳になってキャリアを終えてからよりも、今やりたいと思ったんです。本当にやってよかったですし、まったく後悔はしていません。小さくはないけど、プレー中も気になりません」

ただ、周囲からは豊胸によりプレーに影響があると指摘されたという。ドダンは「（元世界ランキング１位）シモナ・ハレプ（ジュニア時代に乳房縮小手術を受けた）はとても大きかった。それがハンディになっていました」とし「医者からの警告？ たくさん話し合いました。ブラジャーの付け方とか。小さくはないけど気にならない。サイズ調整できるブラもある」と語っていた。

現在はプレーを再開しており、目標は来年の４大大会初戦「全豪オープン」に出場すること。「少なくてもそう願っています。目標一つです」と先を見据えていた。