実業家のマイキー佐野氏が突きつける！ソフト後回しの末路『日本車が世界で生き残れるか...日本の自動車メーカーの戦略は今のままでは世界には通用しません』

YouTube動画「日本車が世界で生き残れるか...日本の自動車メーカーの戦略は今のままでは世界には通用しません」にて、実業家のマイキー佐野氏が日本の自動車業界の現状と今後の課題を正面から突きつけた。佐野氏は冒頭、「今後、ソフトで何が来るのかっていうのをちゃんと予測しなきゃいけない」と強調し、Teslaが中国で苦戦した要因を「現地の需要に合わせず、独自路線のソフト開発を続けた結果」だと断じた。市場の変化に合わせて機能を速やかに実装できなければ、SDVの競争では即座に置いていかれるという指摘である。



中盤では、日本メーカーが依然として「製造＝ハード」という価値観に縛られ、ソフトウェア主導への転身が遅れている現実を批判。既存車のECUが多数に分散するアーキテクチャでは、更新・検証の負債が膨らみ、OTAを前提とする運用に耐えられないと喝破する。鍵は逆算思考だ。すなわち「ソフトに合わせてハードを設計する」こと。さらに、外部連携の強化（開発期間短縮・競争力・コストの3条件で選ぶ）、ソフト中心のKPI（開発効率・国別対応の柔軟性・リリースの安全性・OTA後の顧客満足）への積み替えが不可欠だと整理した。欧米勢はVolkswagenがRivianと組み、BMWはアーキテクチャ刷新で航続や充電時間を大きく改善。中国勢はBYD、Xiaomi、Xpengなどがスピードで押し切る。世界はすでにそこで勝負している。



佐野氏は視点を部品にも広げる。日本の部品メーカーは系列の「ぶら下がり方式」に依存してきたが、上位の自動車メーカーが世界で後退すれば需要は直撃を受ける。株式市場の評価（PBRが1倍割れの企業が多い）にも、その期待の低さがにじむ。とはいえ道はある。ルネサスが自動車依存からIoTや電源管理へ射程を伸ばしたように、多角化と外部資本の活用は実利的だ。トヨタ系のデンソー、アイシンもEV・ソフト領域での比重を上げつつ、製造の延長ではなくイノベーションで事業の芯を作り替える段階に来ている。求められているのは、製造の熟練ではなく、ソフト・データ・統合の優秀さだ。



結論は辛辣だ。「いまのまま」では世界では通用しない。ハイブリッドの強さに安住すれば、東南アジアや南米の成長市場は中国勢が刈り取る。日本車が世界で生き残る条件は、ソフト主導の逆算設計、外部と組む胆力、そして組織の評価軸の総入れ替えにある。動画では、SDV時代に何を捨て、何を残すかの線引きがより具体的に語られるので、関心のある論点から確認してほしい。

本編は、国内市場の論理と世界標準のズレを直視したい経営層・投資家にとっても、次の一手を考える上でも有用な指針となるはずだ。