¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¥ê¥ì¡¼»ø¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¡¡3Âç²ñ¤Ö¤êÉ½¾´Âæ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡¡Âè8Æü¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï38ÉÃ07¤Î2ÁÈ3Ãå¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤Ç¤Ï17Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡¢19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¹ñÎ©¤ÎÂç´¿À¼¤¬¥ê¥ì¡¼»ø¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£1Áö¡¦¾®ÃÓ¤È2Áö¡¦ÌøÅÄ¤Î¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤â¤¿¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤°¤Ä¤Ê¤®¡¢3Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Ãå½ç¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ·è¾¡¤Ç¤ÏÄËº¨¤Î¥Ð¥È¥ó¥ß¥¹¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢1Áö¤«¤é¾®ÃÓÍ´µ®¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¡¢ÌøÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡¢¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢±ÂôÈô±©¡ÊJAL¡Ë¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ç¤Ï08Ç¯ËÌµþ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿Æ±¼ïÌÜ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï17Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Í½Áª1ÁÈ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤¬ÅÓÃæ´þ¸¢¡¢Æ±2ÁÈ¤Ç¤â±Ñ¹ñ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬ÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£