【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年9月22日〜9月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月22日〜9月28日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『相手に合わせる感じでいきましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
周囲の人達や世間のルールに合わせていかないといけないことが多いです。これまで気にしていなかったことにも気を回さないといけないでしょう。仕事や公の場では初心に戻って取り組まないといけないことが多いです。周囲の人達に置いていかれないように気持ちを引き締めるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手を責めたり育てたりなどの、支配的になってしまうと色々と上手くいかないです。相手の良い所を褒めてあげるなど、目の前のことを大切にしていくと良いでしょう。シングルの方は、色んな人に気を持たせてしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他の人にあなたのことを匂わせています。
｜時期｜
9月23日 やる気がUPする ／ 9月26日 繋がりが深まる
｜ラッキーアイテム｜
ハッシュドポテト
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞