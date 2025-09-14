ReFa初のリカバリーウェア♡インナーも揃うVITALWEAR登場

美容ブランド「ReFa」から、待望のリカバリーウェアライン「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」が誕生しました。独自の血行促進繊維「VITALTECH®」を用いたウェアは、美容と健康をサポートしながらファッション性も兼ね備えた新しいカテゴリー。インナーからルームウェアまで全28アイテムが展開され、ライフシーンに合わせた選択が可能です。

独自繊維で叶える美とリカバリー



ReFa VITALWEARは、一般医療機器に分類される「血行促進繊維 VITALTECH®」を採用。血行促進や疲労回復、肩や腰のコリ改善、筋肉のハリ緩和など6つの効果が期待できます。

さらに五島の椿オイルを配合し、しっとり柔らかな肌触りを実現。デザインはギャザーやペプラムシルエットを取り入れ、ただのリカバリーウェアではなく「着るだけで美しい」アイテムへと進化しました。

シーン別に選べる豊富なラインアップ



スリープウェア

「スリープ」「インナー」「ルーム」「アクセサリー」の4カテゴリーから28アイテムを展開。たとえば、モイストスムース スタンドカラースリープウェア（38,500円税込）は男女兼用で7サイズ展開。

全7サイズ（SS~4L）

モイストスムース ロングスリーブプルオーバー

価格12,100円（税込）※上下セット28,600円(税込)

モイストスムース ジョガーパンツ

価格：価格16,500円（税込）

全7サイズ（SS~4L）

カラー：全４色

インナーウェア

価格：9,680円(税込)

モイストリブ Uネックショートスリーブインナー

価格8,800円(税込)

全7サイズ（SS~4L）

カラー：全３色

モイストリブ オーバーパンツ

価格：11,000円(税込)

インナーには、モイストリブUネックロングスリーブ（9,680円税込）やショートスリーブ（8,800円税込）が登場。

全4サイズ（S~LL）

カラー：全２色

バイタルテック リッチシルクリブ Uネックロングスリーブインナー

バイタルテック リッチシルクリブ レギンス

価格：18,700円(税込)

シルク混の高級ラインもあり、バイタルテック リッチシルクリブインナー（17,600円税込）など、機能と上質さを両立しています♪

全4サイズ （S~LL）

カラー：全1色

心地よさと美をまとう、新時代のリカバリーウェア



ReFa VITALWEARは、従来のリカバリーウェアの概念を超え、美容・健康・ファッションをひとつにした革新的なコレクション。

就寝時からリラックスタイム、日中のコーディネートまで、あらゆるライフシーンに寄り添います。血行促進や疲労回復といった効果を得ながら、美しく心地よい毎日をサポート。

11月から登場する新作で、自分らしい健やかな美しさを叶えて。