神戸山口組らとの分裂抗争を一方的な宣言により終結させた六代目山口組。以降、「失われた10年」を取り戻すかのごとく組織改編を続けているが、今後の山口組の方向性が窺える大きな人事が行なわれたことがわかった。実話誌記者が語る。

「9月8日、六代目山口組の司忍組長、高山清司相談役（前若頭）、竹内照明若頭の出身母体である中核組織・弘道会で新しく四代目会長が決まった。同組織ナンバー２だった野内正博若頭が会長に昇格。会長だった竹内若頭は”総裁”に就任しました。”総裁”にはこれまで高山相談役が就いていたが、外れることになった」

この弘道会の人事は暴力団関係者の間だけでなく、警察、メディア関係者の間でも大きな話題となっている。その背景には前月10日、六代目山口組が行なった「臨時の執行部人事」がある。

六代目山口組において8月は”夏休み”扱いで、会合などはほとんど開かれず、人事も秋以降がもっぱらだ。しかし、この臨時執行部会では分裂抗争の終結宣言後、これまであまり姿を現さなかった高山相談役も出席したとあって、いかにこの臨時執行部会、執行部人事が重要だったかがわかる。

「そこで主要ポストである本部長に山下昇若頭補佐が就任、森尾卯太男本部長は舎弟頭、青山千尋舎弟頭は最高顧問にそれぞれスライドする人事が発表されました。終結宣言後の六代目山口組は大幅な若返りを図っていて、分裂抗争前から執行部入りしていたのは森尾舎弟頭、青山最高顧問、竹内若頭の3人だけ。

森尾舎弟頭、青山最高顧問も執行部に残ることには変わりないのですが、”アドバイザー”的な立ち位置になると見られている。これにより事実上、竹内若頭が執行部の最年長と言っても過言ではなくなり、ついに代替わりへのカウントダウンが始まったと見られていた」（前出・実話誌記者）

その矢先に、新たに竹内若頭出身の弘道会人事が行なわれたため、大きな関心が寄せられているのだ。警察関係者もこう口にする。

「竹内若頭の七代目就任は現実味を帯びてきている。山口組の組長は原則終身制ですが、司組長と高山相談役、竹内若頭の関係性は深く、たとえ組長を譲ったとしても司組長の権力は依然残るだろう。”分裂抗争を終わらせるのが自分の責任”と司組長は口にしていたと言われているが、それもクリアされていることになる。司組長が首を縦に振れば、代替わりが実現する”土台”はできているのではないか」

「七代目山口組若頭」に誰が就くのか

仮に山口組組長に竹内若頭が就任するとなると、「ナンバー2の若頭に誰が就くか」という議題が生じる。前出・警察関係者はこう指摘する。

「山下本部長、6人の若頭補佐に加え、今回の人事で弘道会トップに昇格した野内正博会長らが候補に上がるだろう。野内会長は分裂抗争で実績を上げた”武闘派”として知られる人物です。信賞必罰を掲げる山口組としてあり得ない話ではない。ただし、若頭に野内会長が就くとなると、司組長以降、弘道会出身者が山口組のトップとナンバー2を何十年も占めることになる。

10年にわたる分裂抗争も、きっかけは弘道会出身者が山口組のトップを占め続けたことへの不満が大きかったと見られている。

神戸山口組、池田組、絆會ら分裂した組織も依然存続していて、彼らの中には今もこうした山口組の体制を厳しい口調で糾弾する幹部もいる。一方、いまの山口組の二次団体のなかで弘道会の組員数、金銭面は圧倒的でもある。竹内七代目が現実味を帯びてきている以上、司組長、高山相談役、竹内若頭ら弘道会出身者はどう内部を説得させられるか。そこが山口組の今後を左右すると言っても過言ではない」

警察は依然、抗争の危険性を睨んでいる。先月には兵庫県公安委員会が六代目山口組と池田組の「特定抗争指定暴力団」を解除せず、12月7日まで延長すると発表している。日本最大の暴力団・山口組はどう動いていくのか。