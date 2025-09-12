はじめしゃちょー、結婚発表後初公の場 左手薬指に指輪キラリ「幸せです！」
人気YouTuberのはじめしゃちょー（32）が12日、東京・秋葉原のスニダントレカ秋葉原店で行われた『PSA×スニダン パートナーシップ締結 発表会』にゲストとして登壇。先月の結婚発表後初の公の場でハッピーオーラを振りまいた。
【写真】左薬指に指輪も！結婚後初の公の場に登場したはじめしゃちょー
はじめしゃちょーは、小学校のころからトレーディングカードゲームに慣れ親しんでいたそう。「PSA鑑定は昔から知っていて。ただ、日本で申請が出せないというのが知っていて、ちょっと遠いものかな、自分からするとちょっと身近に感じれない遠い世界のものかなと思っていたんですけれども。それがなんと先ほど秋葉原で申請できました」と笑顔で話していた。
また、報道陣から結婚を祝福されると笑顔で「ありがとうございます」と返答。幸せか問われると「幸せです！」とにっこり指輪も見せていた。
はじめしゃちょーは、先月30日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、一般女性と結婚したことを報告。YouTube動画では、ウェディングドレスを着た妻との写真撮影の様子から始まり、「動画のタイトルにもあります通り、私、はじめしゃちょー。結婚しました〜！」と叫んで伝えた。お相手は「お相手の方は一般の女性の方です」と説明し、「僕みたいに、YouTuberとかインフルエンサーとか、メディアに出るお仕事をされてるワケではなくて、芸能活動とかもしていません。定義としては、芸能人ではない」と強調していた。
はじめしゃちょーは、2012年にYouTuberとしての活動を開始し、同年8月にYouTubeチャンネル「はじめしゃちょー（hajime）」を開設。14年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、現在のチャンネル登録者数は1630万人を超える日本を代表するYouTuberと知られている。
フリマアプリ「SNKRDUNK」（スニダン）を運営するSODAと、世界最大のトレーディングカード鑑定・グレーディング機関「PSA」を運営するCollectors Universe Japan合同会社が業務提携を締結し、その第1弾として、世界初となるPSA公式直営店舗「PSA Lounge Tokyo」をスニダン トレカ秋葉原店5階にオープンさせる。はじめしゃちょーは、鑑定・グレーディング申請第1号としてセレモニーも実施した。
