法人向け「ドコモBizデータ無制限」「ドコモBizかけ放題」を9月17日提供開始
NTTドコモビジネス（旧NTTコミュニケーションズ）は、NTTドコモが提供する法人向け料金プラン「ドコモBizデータ無制限」、「ドコモBizかけ放題」を9月17日に開始する。
価格は「ドコモBizデータ無制限」が月額5313円～、「ドコモBizかけ放題」は月額3553円。
新プランは、月のデータ容量により月額料金が変わる「ドコモBizデータ無制限」と、国内通話かけ放題の「ドコモBizかけ放題」をラインアップ。
ドコモBizデータ無制限
「ドコモBizデータ無制限」は、月間のデータ容量により月額料金が変わる料金プランで、1GBまでの利用で5313円、3GBまでの利用で6413円、以降データ容量無制限で8063円となる。「ビジネス端末レスキュー」や「ビジネスアクセスマネージャー」、「海外ローミング」（最大30GB/月、15日/月まで）が追加料金なしで利用できる。
また、同じグループ内の音声回線数や長期契約割引、固定回線割引などが利用できる。「みんなドコモ割」（音声回線数が2回線以上で-550円/月）、「ビジネスメンバー割」（-275円/月）、「ドコモ光／home 5Gセット割」（-1210円/月）、「長期割」（契約期間が10年以上で-110円/月、20年以上で-220円/月）、「社員割」（音声回線数が6回線以上で-275円/月）を適用すると、月額2123円～で利用できる。
「ドコモBizかけ放題」
「ドコモBizかけ放題」は、月間データ容量が2GBで、国内通話かけ放題が追加料金なしで利用できる。月額料金は3553円。割引は、「ビジネスメンバー割」（-275円/月）が適用でき、適用後は月額3278円で利用できる。