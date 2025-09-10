新婚なのに夫の裏切りが発覚。証拠を掴むために妻が仕掛けた作戦とは…？
■新婚なのに、引っ越したてのベッドにあったものは…!?
主人公のナギサさんは結婚したばかり。
独特な体勢の理由が衝撃的です。
どうしてこんなことになったのか…
結婚＆引っ越し早々夫は出張へ。のびのびするナギサさんでしたが…
ベッドの隙間に挟まっていたのは、なんと…
しかも夫婦では使っていないようです。
鮮やかなノリツッコミ。
といえどやはりショックなナギサさん。そりゃそうですよね…。
さらに探してみると…
さらに生理用品が。残念ながら、ほぼクロ確定のようです。
それにしても、新婚なのに即不貞というだけでもびっくりなのに、引っ越したばかりの自宅でそんなことをするなんて、倫理観が崩壊している…。
そしてゴミもちゃんと捨てていないなんて、詰めが甘すぎる…。
夫のタクミとは、高校からの長い付き合い。
そんなに長く付き合ってきたのに、本当になぜ…？
思わず涙が…無理もありません。
そして怒りが込み上げます。
冷静になったナギサさんは、証拠を掴もうと燃えます。強い。
絶対にショックなのに、次の行動を考えられるナギサさん、すごいです。
一体どんな証拠が出てくるのでしょうか…？
■新婚の夫、妻の出張中に家で…！？
夫の裏切りが発覚し、怒りの戦闘モードに入ったナギサさん。
証拠をつかむため、行動を開始します。
購入したペットカメラをマジックで黒く塗って…
設置完了。
出張と言っていたのに普通に会社にいることがわかります。
夫が放置しているタブレットを見たら、アプリを使っていることが判明。
なんとコスプレという隠れた趣味を持っていた彼女は、夫好みの女性に扮してアプリに登録。しかし、いいねしても食いついてきません。
別のパターンをいろいろ試しても、夫は全く釣れませんでした。
実はこの理由は、後ほど明らかになります。
そんな中…
「お泊まり」という露骨な予定を語るメッセージが。
ナギサさんは相手を特定すべく、て2泊の出張予定を1泊に切り上げて帰ってきます。
帰宅してテレビをつけると、画面には女性の胸のアップが。夫のスマホの画像がミラーリングされていて不貞相手と家にいることが判明しました。夫も夫だけど相手も相手だな…
これはきつい…。そして…
こちらはNAPBIZブログに投稿された漫画で、作者のしろみさんのいとこのお友達・ナギサさんの経験談にもどづいた実話なのだそうです。
作者のしろみさんに、この漫画についていくつかインタビューしてみました。
■作者・しろみさんインタビュー
ーー今回のお話はしろみさんのいとこのご友人・ナギサさんの実話がもとになっているとのことなのですが、お話を聞かれたときはどう思いましたか…？
まずポップに「私のこと裏切った元旦那閉じ込めて追い詰めたことあるんだよねぇ」と言われて、その行動力の凄まじさに、会って間もないのに尊敬の気持ちといいますか、かっこいいなぁと思いました。
ーーナギサさんと夫のタクミは高校から長年のお付き合いだったのに、結婚後にいろんなことが発覚していて衝撃を受けました。なかなか見抜けないものなのでしょうか…。今回のお話を踏まえてチェックしたほうがいいことがあれば教えてください。
やはり長年、しかも学生時代からの付き合いですと社会人で出会った人よりもなんだか強い絆がある気持ちになりますよね。
こればかりはその人によると思いますし、今回のような特殊な例ですと見抜くのはより難しいなぁと思いますが、ひとつの手として『間違えてさっきちょっとスマホ見ちゃった/触っちゃった』などと言ってみるといいそうです。
これで怒ったり慌てたり挙動不審になったりすると、限りなく黒なのだとか…。
ーーナギサさんがあまりに衝撃的な状況でショックを受けながらも、夫や不貞の相手を追い詰めるためにどんどん行動していたり、さまざまなアイデアを思いついていてすごいなと思いました。ナギサさんはもともとテキパキした方なんですか？
私がお話しさせていただいた際は、「行動力があってかっこいい女性」という印象を受けました。
不貞行為があった当時も、泣いたり悩むならとりあえず動き続けよう！という気持ちをもってこの行動に出たそうです。
ーーなかなかナギサさんのように行動できる人は少ないと思うんですが、もし同じような状況で戸惑っている方が行動できるようなアドバイスがあれば教えてください。
私がもし同じ立場なら、自分の意思で動けずに人に相談しまくってメソメソしてなにも手につかない！と言う風になると思うので本当にすごいですよね…。
ナギサさんのお話を聞いた時にお伺いしたら、やはり自分の気持ちがどちらに向いてるかをしっかりわかってあげることが大事と言っていました。
「人から言われたからこう…、一般的に考えたらああしたほうがいい…ではなく、この状況に置かれた自分が真っ先に思いついたこと、これを自分を信じて行動に移す、それだけだよ」と言っていました。
ーーいま現在パートナーの裏切りで悩んだり、疑ったりしている人は多いと思います。そんな方々にひとことお願いします。
実際やられた方も、もしかして？と悩んでる方もどちらも本当に苦しいと思います。
家の事情でなかなか離れられない方、問い詰められない方、現状我慢するしかない方もいらっしゃると思います。皆さんがナギサさんのように行くとは限りません。
でもどうか、自分を追い詰めることだけはしないでほしいです。
しろみさん、貴重なお話ありがとうございました！
夫の裏切りの相手は、一体どんな人だったのでしょうか？
ここまでの展開でもびっくりだと思うのですが、実はこの後何段階にも衝撃の事実が判明します。
続きはぜひ皆さんの目で確認してみてください！
＞【1話から読む】「#不倫と旦那女を部屋に閉じ込めてみたらすごい事になった」
(ぐみ)