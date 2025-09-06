フジテレビの元女性アナウンサー・Aさんとのトラブルをきっかけに、今年1月に芸能界を引退した元タレントの中居正広氏（53）。表舞台を去ってから半年以上にわたる“隠遁生活”を送るなか、虎視眈々と“再始動”の機会を狙っているようで――。

「フジが設置した第三者委員会は3月末に調査報告書を発表し、中居氏がAさんに働いた行為は“性暴力”と結論付けられました。しばらく沈黙を守っていた中居氏ですが、5月に入ってから代理人弁護士を通じて同委員会への反論を繰り返すように。

双方の小競り合いが続くなか、フジは8月28日に中居氏の一連の問題で元社長の港浩一氏（73）と元専務の大多亮氏（66）に対して50億円の損害賠償を求め提訴したことを発表。しかし、局の上層部は“これだけで終わると身内だけのことで終わってしまう。中居氏も訴える検討を続けている”といいます」（フジテレビ関係者）

自身を取り巻く環境が悪化していくことに、中居氏も懊悩としていたのだろうか。4月上旬に「週刊新潮」が写真付きで報じた中居氏の“白髪びっしり”報道には、大きな衝撃が走っていた。

同誌の報道によれば、3月末に一級建築士の事務所を訪れていたという中居氏。記事では中居氏の近影も掲載され、サングラスにキャップという変装に近い姿が。しかし後ろ姿を捉えた写真を見ると、キャップからは伸びた髪がはみ出ており、白髪も目立っていたことからネットでも騒然となっていた。

「中居さんは引退直前まで複数のレギュラー番組を抱えていたこともあり、定期的に染めていたようです。トラブル報道後は自宅に引きこもるようになり、『会見は絶対にしない』とまで断言していたそうです。しかし最近では、自宅に美容師を呼んで手入れをしてもらっているといいます。騒動が長引いていることもあり、人目を気にするようになったのかもしれません」（中居氏を知る芸能関係者）

再び、身だしなみを整えるようになったという中居氏。本誌でも9月5日配信の記事では、少し前まで地元・湘南で少人数制の飲み会をしていたことを報じている。中居氏と酒席を共にした知人は、中居氏の様子について「初めて呼び出された際、久しぶりだった中居さんの姿はかなりやつれていましたね」と証言していた。

そんな中居氏だが、この夏は自宅にこもりきりだったといい、一時は“体調不良説”まで流れていたという。前出の芸能関係者は言う。

「8月上旬に仕事関係者がLINEを送ったそうですが、中居さんからの返信はおろか既読にもならなかったそうです。しかし、最近になって体調が回復したようで、中居さんは知人に2度にわたって《ひま、ひま、ひま》とLINEを送っていたと聞きました。また自宅では、母校である平塚学園高校が出場した高校野球の観戦にハマっていたようです」

いっぽうこの間には、中居氏の誕生日である8月18日をもって有料ファンクラブが完全閉鎖するという出来事も。Xでは《#中居くんを守りたい》《#中居くん大好き》といったハッシュタグを用いて、中居氏に今もエールを送るファンも少なくない。

こうしたファンの気持ちに応えようと、中居氏も構想を練っているという。

「中居さんはYouTubeなどを通じた動画配信で、“復帰”を模索していると聞きました。動画の方向性としては、近況報告やファンへの感謝を伝えられるような、シンプルで温かみのある配信を望んでいるそうです。ファンに喜んでもらえるような企画も考えているようで、得意分野である野球を語る企画やトーク力を活かしたゲストとの対談など様々なアイデアがあるといいます」（テレビ局関係者）

しかし、人選には苦労しているようで……。中居氏の知人は言う。

「ひとりで動画制作を実行に移すのは難しいため、中居さんは昔から信頼を寄せている仲間たちに配信用の台本の下書きを打診するなど相談をしているそうです。ですが、動画制作の中心となって動いてくれるプロデューサー的な人材が見つかっていないようです。

Aさんとのトラブルをめぐっては、中居さんと懇意にしていたフジの元編成部長が、中居さんに代わってAさんに見舞金を届けたほか弁護士も紹介していたことなども問題視されていました。そうしたことが尾を引いているのか、中居さんは“プロデューサー候補”にしていた人たちから断り続けられているそうです。なかなか決まらない状況に、苛立ちすら感じているともいいます」

フジの港氏と大多氏が提訴される前日の8月27日、昼過ぎに都内の自宅マンションから自身がハンドルを握る車で外出していた中居氏。帽子を目深にかぶり、サングラスをしていたが、印象的だったのは以前よりも顔がふっくらとしていたこと。

やつれ顔からの変化は、“いつまでも落ち込んではいられない”という覚悟の表れということなのか。