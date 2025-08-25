実業家の桑田龍征さんが2025年8月22日にYouTuberのヒカルさんのチャンネルに出演。通販チャンネル「通販の虎」で紹介した商品の発送が追いついていないとして謝罪したものの、物議を醸して再度改めて謝罪する事態となっている。

「『まずい』の危機感がすごい低かった」

発端となったのは、YouTubeチャンネル「令和の虎」の派生チャンネル「通販の虎」で6月18日に紹介された「冷感ポンチョ」。水に濡らして振ると冷たくなるというポンチョで、最後には「通販の虎」ECサイトでの掲載権をゲットしていた。

しかし、このポンチョについて、桑田さんは22日に出演したヒカルさんのチャンネルの中で、販売5日で1億700万売れたことに言及。「通販の虎」に出演した販売元はもともと800枚しか用意していなかったものの、7月末までには10万枚用意できると言われたという。しかし結局、その10万枚は間に合わず、購入者からのクレームが多発したと明かした。

桑田さんはこの一連の出来事について、「（販売者から）曖昧な答えが返ってくる」「『まずい』の危機感がすごい低かったんじゃないか」と説明。さらに、購入者からのクレームなども明かしていた。

ヒカル「販売しない方がいいんじゃないですか？」

その後、桑田さんは販売者と連絡が取れなくなっていることを明かしたものの、この事態について「よく分かんない」と繰り返し。さらに、追加販売もできると話していたが、発送期日が分からないとのことで、ヒカルさんは「販売しない方がいいんじゃないですか？」と桑田さん側を諫めていた。

しかし、当該商品が販売された「通販の虎」にはヒカルさんは出演しておらず、この動画のコメント欄には、「他責すぎて聞いていられない」「そもそもヒカルくんのチャンネルでやることではない」「この状態でまだ受付けようとしてることに一瞬びっくりしたけど、ヒカルが止めてくれてよかった」という苦言が寄せられた。

「今後もヒカルの影響力を借りることなく...」

こうした声を受け、桑田さんは23日に「通販の虎」チャンネルに動画を公開し、冷感ポンチョの騒動についてあらためて謝罪。また、「昨日、ヒカルchで流れた動画について不快に思われた方が多々いらっしゃったことを本当に申し訳ございません」と頭を下げた。

ヒカルさんのチャンネルで動画を公開した理由について、桑田さんはヒカルさんにこの件を相談したところ、ヒカルさんが動画で取り上げてくれたと説明。「自分自身のch、そして通販の虎chでしっかりと対応しておけばよかったかなと反省しております」「今後もヒカルの影響力を借りることなく、一つひとつ自分自身が責任を持って対応して参ります」と明かした。

その後、桑田さんは24日にも再び「通販の虎」チャンネルに動画を公開。販売元の社長とともに出演し、配送遅延についてあらためて謝罪した。