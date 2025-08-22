ゆうちゃみ、ないと“生きていけない”意外なもの明かす「心の安定剤です」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

8月21日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして土屋アンナとゆうちゃみが出演。自身の異性へのアプローチについて語った。

好きな人からの急な誘いに、「“すっぴんで行く”とは言ってもすっぴんでは行かない」というゆうちゃみ。さらに、「ないとほんまに生きていけない」とまで語るものを明かし…。

【映像】風呂上がりにくつろいでいるときに飲みのお誘いがきたら…？

「サバサバ女子」がテーマの今回。男性にも女性にも好かれるサバサバ女子ではなく、サバサバを装った“サバサバ風女子”というものが存在するそうで、その違いがミニドラマで再現された。

風呂上がりに自宅でくつろいているとき、突然好きな人から飲みのお誘いがきたら…というシチュエーションで、“サバサバ風女子”は「めんどくさ〜」と言いながらも「でもすっぴんだからね？」とOKの返事。しかし、きっちり“すっぴん風メイク”を施していた。

これにゆうちゃみは「確かに“すっぴんで行く”とは言ってもすっぴんでは行かんか」と思い当たる節があるよう。鈴木が「リップくらいは塗りますよね」と言うと、ゆうちゃみも「私もやります」と同意した。

そして、ゆうちゃみは「まず裸眼では出れない。カラコンないとほんまに生きていけないんで」とカラコンをつけずに外出は不可能と主張。「ほんまにしてるのとしてないのでは全然違うんですよ」と自身にとっては不可欠なアイテムだと語る。

ミニドラマのようなシチュエーションでは「いつもはギャルなカラコンやけど、そういう飲みに行くときはちょっとナチュラルな“つけてないですよ”みたいなカラコンは確かにつけちゃう」とも明かしたゆうちゃみ。鈴木が「心の安定剤？」と理解を示すと、「そうです！」と嬉しそうにうなずいた。

また、家でくつろいでいるときにお誘いが来たら？という質問には、「好きな人でしょ？ 絶対行きますよ。速攻」と即答。翌日の仕事が「朝5時でも行く」と積極的な一面をのぞかせた。