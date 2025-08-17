「毎日を気分良く過ごしたい」「他人に振り回されるのをやめたい」「自己肯定感を高めたい」……そんなあなたにおすすめなのが、日韓累計40万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）だ。本記事では、ライターの小川晶子氏に、「気分をよくするための環境づくり」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）

「たった数万円」の自己投資

最近、「気分」のレベルが上がった。

日々の出来事や体調で上がり下がりはあるものの、標準レベルが上がったので全般的には上機嫌だ。

その理由は単純なことである。本棚を買ったのだ。

仕事柄大量に本を読む必要があり、趣味も読書だからすごい勢いで本が増えていく。忙しさにかまけて本の整理をしないまま、床に積んだりダンボールに入れたりしていたのだが、当然、本を探せない。必要な本が見つからないのでもう一冊買う、というのを繰り返してきた。

今年こそ本を整理すると言って3年ほど過ぎ、ついに、新しい本棚を買ったのである。

そうしたら、本棚を眺めるたびに気分が良くて仕方がない。

「いい本だらけだなぁー」

「おっ、こんな本も持っていたか。よしよし」

必要な本を探す時間は100分の1以下に減った。

たったこれだけのことで気分のレベルが上がるのだから、なぜ今までやらなかったのかと過去の自分を殴りたいくらいだ。

「至高の環境」が

「最高の気分」をつくる

自分の気分を良くするため、環境にお金をかけるのは最高の投資かもしれない。

人気コピーライターのキム・ダスル氏は「すてきな環境に身を置くことが、今置かれている境遇を変えるきっかけになる」と言っている。

例えば、オーシャンビューのリゾートホテルで始まる一日は普段より気分がいいように、よい空間は心にもよい影響をもたらす。気分がよければ、日常生活にも態度にも好影響だ。

『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（p.32）

気分をきっかけに、行動も変化する。私は仕事に取り掛かるスピードが速くなったし、アイデアも出やすくなった気がしている。

賢い人は、環境がもたらすメリットをよく理解している。彼らは成功した人の姿勢やマインドを学ぶためには、お金や時間を惜しまない。著名人の本を読んだり講演を聞きに行ったりするのも、そこでよい影響を受け、自分の環境を改善するためだ。

『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（p.33）

ときには「損切り」も必要

気分に大きな影響を与えるのは「人間環境」も同じだから気をつけなくてはならない。

愚痴、悪口、不幸自慢が多い人たちとつるんでいると気分は下がる。自分にまったく関係のないことなのに、落ち込んだ気持ちになったり、腹が立ったりする。

一緒にいてネガティブな気持ちになりやすいメンバーとは距離をとったほうがいい。

会えば明るい気持ちになれるような人たちと過ごしたいし、自分もそう思ってもらえる人になりたいと思う。

