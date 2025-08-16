残価設定型クレジット（通称・残クレ）について、世間では「デメリットが多いサービス」とする否定的な意見も少なくありません。ただ、世間で言われるようなデメリットだらけのサービスであれば、はたしてここまで普及するものでしょうか。そこで今回、残クレを利用してアルファードを購入した30代夫婦の事例をもとに、残クレ利用者の実態を見ていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。

“残クレ叩き”の背景

みなさんは“残クレ・アルファード”や“残クレクサス”といった言葉を聞いたことはありませんか？

近年、マイカーの購入方法としてよくも悪くも注目を集めているのが「残価設定型クレジット」、通称「残クレ」です。

残価設定型クレジットとは、契約時に数年後の車両価値（残価）をあらかじめ設定し、車両価格からその残価を差し引いた金額を分割して支払うローン方式のこと。残クレの支払い期間終了後は、次の選択肢が設けられています。

・残価を支払って車を買い取る

・車を返却して契約を終了する

・車を返却して新車に乗り換える

［図表］残価設定型クレジット（残クレ）のしくみ 出典：トヨタ「残価設定型プラン」

トヨタファイナンスのデータによると、同社が提供する自動車ローンのうち、70％以上の利用者が残価設定型クレジットを選んでいるとされています。この数字だけを見ると「それほど人気のある購入方法なのか」と思う人もいるかもしれません。

しかし、一方で「残クレはやめたほうがいい」「後悔する」といった否定的な意見も多く見られるのが現実です。主な理由は以下のような点にあります。

・トータルコストが高くなりやすい

・所有権がない

・走行距離などに制限が設けられている

残クレでは、車両本体価格のうち残価も含めた総額に対して金利がかかるため、結果的に支払総額が通常のローンより高くなる傾向があります。特に高額な車種の場合、設定される残価も高額になりやすく、そのぶん金利負担が大きくなることが問題視されるケースが多いです。

とはいえ、そのデメリットをきちんと理解したうえで、残クレを活用している人がいるのも事実です。永山さん家族（仮名）は、なぜ“あえて残クレ”を選択したのでしょうか。

アルファードがほしい…“あえて残クレ”を選んだ38歳夫婦

会社員の永山健太さん（仮名・38歳）は、パートとして働く同い年の妻と、2人の息子と暮らす4人家族です。世帯年収はおよそ700万円で、貯金は800万円ほど。家計も比較的安定しており、毎月5万円程度の貯蓄を継続できていました。

永山家はとても仲がよく、週末には家族そろって車で出かけることが習慣になっていました。近くの公園でピクニックをしたり、少し遠くの温泉地まで足を延ばしたりと、車は家族の時間に欠かせない存在です。

そんなある日、仕事から帰宅した健太さんが、珍しく興奮した様子でこう言いました。

「車を買い替えたいんだ。アルファード、乗ってみたらすごくよかったよ！」

話を聞くと、会社の先輩が最近購入したというアルファードに乗せてもらい、その快適な後席の乗り心地に心を奪われたのだそうです。しかも、先輩は「残価設定クレジット」というローンを利用して、月々の負担を抑えながら高級車に乗っているとのこと。

「アルファードはリセールバリューも高いから、残クレで買っても損は少ない。ムリせずに乗るなら、これが一番いいと思う」と、健太さんは熱心に説明します。

実のところ、永山家では以前から、車の買い替えを検討していました。第2子の誕生を機に中古で購入した7年落ちの軽ワゴンは、いまではやや手狭に。さらに、長男が通うバスケットチームの送迎や乗り合わせの機会も増える見込みでした。

妻もまた「広くて快適な車に乗り換えたい」という思いを抱いていたことから、健太さんの提案に興味を示します。

ただ、残クレとはいえローン返済が新たな家計の負担になることは確かです。

「これから子どもたちの教育費もかかってくるだろうし……確かに車は欲しいけど、本当に大丈夫かしら」

正直な不安を口にする妻に対して、健太さんも少し冷静になります。

「そうだな、無理して車を買って子どもたちに我慢をさせてしまったら親失格だし……でも、ほしいなあ。なにかいい方法はないかな」

悩んだ夫婦は、数年前に保険や家計の見直しで相談したことのあるファイナンシャルプランナー（FP）に、改めてアドバイスを求めることにしました。

FP「アルファードはおすすめできません」…夫婦の反応は？

相談当日、夫婦はこれまでの一連について説明。するとFPは間髪入れずにこう言います。

「家計を最優先に考えるのであれば、アルファードの購入は正直おすすめできません。別の車種を検討されてはいかがですか？」

率直な意見に頷く夫婦。しかし、そのうえで2人はこう伝えました。

「私たちも、コストがかかることは理解しています。ですが、いましかできないことを大切にしたくて。今回は“時間をお金で買う”という気持ちで、思い切って乗ってみたいんです」

健太さんは、あくまで現実的な計算をしたうえでの選択であることを強調しました。

「アルファードを買った前提で家計シミュレーションをお願いしたいんです。明らかに破綻するような状況でなければ、購入しようと考えています」

その強い意思を受けて、FPは具体的なシミュレーションを始めました。

【購入条件】

アルファードの価格：600万円

車両残存価格：250万円

金利：3.9％

返済期間：5年

すると、残クレでアルファードを購入した場合、毎月の返済額は約7万3,000円になるという試算結果が出ました。

この結果をもとに、今後の生活設計を細かく確認していきました。

「支出はどこを削ればいいですか？」「世帯年収を増やすにはどうしたら？」

夫婦は矢継ぎ早に質問します。

まず支出面については、固定費の見直しが最優先です。家賃や通信費、不要なサブスクリプションなどを精査することで、月に数万円単位での見直しが可能になるケースも少なくありません。

また収入面については、妻のパート勤務の時間を増やすことによる世帯年収の底上げを提案。無理のない範囲で働いて収入を増やしつつ、計画的に支出を管理することが重要です。

これらの改善策を実行すれば、月々7万3,000円のローンを返済しつつ、月に2万円程度の貯蓄を維持できる見通しがたちました。

さらにFPは、ローン返済中であっても少額から資産形成を始めることの重要性に触れ、月2万円を新NISAで積み立て投資していくプランを提案。将来に備えながら、いまを楽しむための家計を設計していきます。

この結果、夫婦は通信費などの固定費を見直し、妻のパート時間を少し増やすことで、家計に余裕を持たせる工夫を重ねました。準備を整えたうえで、念願だったアルファードを「残クレ」で購入。

ディーラー担当者からは「キズや距離制限を超えると追加費用がかかる場合がありますので、大切にご利用くださいね」と念を押されたうえで、無事納車されました。

永山家の「その後」

新車のアルファードは、家族にとって特別な存在となりました。週末にはお弁当を持って公園に出かけたり、無料の施設で遊んだりと、出費を抑えながらも思い出をたくさんつくりました。

また、長男のバスケットボールの送迎でも大活躍。広い車内は乗り合わせにも便利で、保護者同士の交流にも役立ちました。

そして5年後。夫婦は話し合った末、教育費の増加を見据え、アルファードの買取は断念することに。アルファードは返却し、中古のファミリーカーへ乗り換えることを決断しました。

健太さんは、次のように振り返ります。

「ネットでは“残クレアルファード”ってバカにされがちですが、あれは嫉妬だと思います。本来であれば手の届かない高級車に乗れたのはいい経験でしたし、なにより家族の思い出が増えました」

もちろん、残クレには利息負担などのデメリットもあります。軽い気持ちで利用すれば、家計を圧迫するリスクも否定できません。

しかし、永山さん夫婦のように制度を理解し、計画的に活用すれば、有効な選択肢となり得ます。

「どう買うか」ではなく、「どう使いこなすか」。それが、家計における賢い判断といえるでしょう。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP