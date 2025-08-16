74ºÐ¤Î¡È·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡É¡¢59ºÐ¤Ç·ëº§·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¡¡Âçºå¡¦ºåµÞ»°ÈÖ³¹¤ò¥Ö¥é¥ê
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥â¥ÈÅß¼ù¡Ê74¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å6¡§58¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛºÊ¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¥â¥ÈÅß¼ù¡¡º¸²¼¤Ë¤ÏºÊ¤Î¼Ì¿¿¤â
¡¡¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¡Ê55¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÂçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤¯¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë³¹¥Ö¥é¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¥â¥È¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜ¹ÀÇ·¡Ê63¡Ë¤È¶¦¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¡ÖºåµÞ»°ÈÖ³¹¡×¤ò½ä¤ë¡£
¡¡¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Ç¯¤ÎÌÔ½ë¤Ï¸·¤·¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃÏ²¼³¹¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡£¡ÖºåµÞ»°ÈÖ³¹¡×¤Ï1969Ç¯¤Ë³«¶È¡£Æî´ÛÃÏ²¼2³¬¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥È¥ì¥Ó¤ÎÀô¤òÌÏ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥È¥ì¥Ó¤Î¹¾ì¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥ë¥¯¥ì¡¼¥à¡¡ºåµÞ»°ÈÖ³¹Å¹¡×¡×¤Ç¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÃÌ¾Ð¤¹¤ë3¿Í¡£ÏÃÂê¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¥â¥È¤Î·ëº§¤ÎÏÃ¤Ë¡£·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¡¢¡Ö·ëº§¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥â¥È¤¬59ºÐ¤Ë¤·¤Æ¸½ºß¤ÎºÊ¤È·ëº§¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤ä¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡3¿Í¤Ï¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£ÇßÅÄ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Ãæ¸Å³Ú´ïÀìÌçÅ¹¡ÖÃæ¸Å³Ú´ïÀìÌçÅ¹Qsic¡×¤ËÆþÅ¹¡£¹õÅÄ¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¡¼¥Õ¥©¡¼·ëÀ®ÈëÏÃ¤ä¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡È¤â¤Î¤Þ¤Í»ÍÅ·²¦¡É¤Ç¤¢¤ë¥â¥È¤¬¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤ä¾¾»³Àé½Õ¤ÎÇú¾Ð¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
