¡ÚÂîµå¡ÛÃË»ÒÃæ¹ñÂåÉ½¤ËàÃüÍîá·¹¸þ¡¡¼«¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¡ÖÇÔËÌ¤è¤ê¤â´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡Âîµå²¦¹ñ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÃË»ÒÃæ¹ñÂåÉ½¤Îà²ÝÂêá¤ò½ä¤ê¡¢¼«¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÁª¼ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡Ê£·¡Á£±Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬À¤³¦²¦¼Ô¤Î²¦Á¿¶Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë£´¡½£²¤Ç¾¡Íø¡£Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÄ¥ËÜ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ´¤¤¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¡¢ÂîµåÂæ¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¡¢²¦Á¿¶Ö¤ÏÄ¥ËÜ»ÖÏÂ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤ÏÅ·¤ò¶Ä¤¤¤ÇÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¡¢²¦Á¿¶Ö¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥é¥±¥Ã¥È¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¡£¥«¥á¥é¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÆó¤Ä¤Î´¶¾ð¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²áµî¤È¸½ºß¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÃË»Ò¤ÎÊÔÀ®¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¤Û¤É¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£ÇÏÎ¶¡¢Üè¿¶Åì¡¢²¦Á¿¶Ö¤Î£³¿Í¤¬ÀäÂÐÅª¤Ê¼çÎÏ¤Ç¡¢ÎÂÌ÷ÖÂ¤ÈÎÓ¹â±ó¤â¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤¿¤È¤¨£±¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÈò¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤¬Èà¤òÅÝ¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Îº£¤Ï¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡Ö¡Ø°ÂÄê¤·¤¿³Ë¡Ù¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë¤Î¤Ï²¦Á¿¶Ö¤À¤±¡£ÇÔËÌ¤è¤ê¤â´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î°ìËÜ¿Ä¤Î¾õÂÖ¤À¡£°ìËÜ¤ÎÃì¤¬Êø¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÊø¤ìµî¤ë¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ïº£¡¢²¦Á¿¶Ö¤Î¸¦µæ¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃË»Ò¤Î¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅù¤·¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Åöµ»ö¤Ç¤Ï¼ÂÎÏÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤Ï¿Íµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£²¦¼Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ÇµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£