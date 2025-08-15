巨人の新ファーム本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムを特集する「月刊Ｇタウン」。今回は７月２１日にＧタウンで開催されたサッカーＪ１東京Ｖと女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖの合同ファン感謝祭を取り上げる。競技の垣根を越えた異例のコラボはなぜ実現したのか。３つの視点からひもといた。（取材・構成＝後藤 亮太、小島 和之）

◆なぜ巨人とタッグ？ ライバルではなく共闘…可能性広がる

Ｇタウン完成によって、巨人ファームと東京Ｖのホームタウンは同じ東京・稲城市になった。東京Ｖの栗田大輔副社長（５４）は「よみうりランドを挟んで２チームがある。こんなパワーコンテンツはない。お互いの価値が高まっていけば」と、伝統クラブが球界の盟主と交流を持つ意義を強調する。同地区のファンを奪い合う「ライバル」という捉え方はない。双方向の交流で、今まで届かなかった層まで裾野を広げることが可能と予測した。

東京Ｖはバレーボールやチアダンスなど１７競技のチームを運営する総合型スポーツクラブ。スポーツ全体の普及という観点からもタッグを組む利点は大きく、城福浩監督（６４）は「地域に根ざした活動の可能性も広がるし、スポーツ界の取り組みとしても先例になれれば」と期待を込めた。

◆なぜＧタウンで開催？…行き来が自由にできるメリットを活用

東京Ｖが野球場でのファン感謝祭開催を着想したのは、３月１日のＧタウン開業記念セレモニーに出席した時。栗田副社長は「素晴らしい施設。こういう所なら地域の人やファンも喜ぶ」と感じた。

昨年はホールで実施したが、Ｇタウンではスタンドとの行き来を自由にするなど、新球場のメリットをフル活用した。「クリエイティブなものを作り出すことが大事」と、前例主義から脱却して斬新なイベントが実現。主将のＭＦ森田晃樹（２５）が「野球はあまり見たことがなかったけど、機会があれば見に行きたい」と話したように、２０００人の来場者だけでなく、選手まで野球に興味を引かれていた。これまで届かなかった層にアプローチする、という狙い通りの１日になった。

◆巨人のメリットはあるか？…同じホームタウン連携して地域貢献を

巨人側にも「異例のコラボ」という感覚はなかった。山本広海総務本部長は「同じホームタウンを持つチームが連携して地域に貢献できないか、という前提。ライバル競技とかは考えずに実現に至った」と明かす。

多目的スタジアムとして貸し出しを行う中、野球に縁がなかったサッカーファンが、野球、球場の魅力に触れるきっかけにしたい狙いもあった。当日は家族連れが多く来場。「『去年より選手との距離が近く良かった』や『グラウンドに入れて最高』という声をいただきました」と手応えを語った。

両チームは、８月３０、３１日にも地域のスポーツ振興が目的のイベント「タッグフェスタ２０２５」をＧタウンで開催。「子どもたちがいろいろなスポーツに取り組み、楽しんでいけるような体験を一緒に生み出していきたい」。ウィンウィンの関係が構築されつつある。