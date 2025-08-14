10回目の『YouTube Music Weekend』8月29日から31日まで開催　アニメやネットカルチャーを軸にした122組の映像一挙公開

YouTubeにて、8月29日～31日の3日間、122組のアーティストの撮り下ろしライブ映像やミュージックビデオなどを一気にプレミア公開する『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation®』が開催される。

第10回目となる今回は、アニメやネットカルチャーを軸にYouTubeの音楽シーンを彩る多様なジャンルのアーティストが一挙に集結。HoneyWorks, CHiCO with HoneyWorks、なとり、きくお / Kikuo、WurtS × TVアニメ『ダンダダン』、ホロライブ、tuki.（出演順）が各日程のヘッドライナーを飾る。

Day2には「VocaNova by ボカコレ」スペシャルステージが設けられる。ニコニコが主催するボカロ文化の祭典「The VOCALOID Collection」（通称：ボカコレ）にて歴代開催で首位となった楽曲をリアルとデジタルが融合したDJステージで披露する内容だ。本ステージは、ニコニコと日本テレビがタッグを組んで制作された。

3日間の全演目は、YouTube Japan公式チャンネルの「YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation® 再生リスト」、および各アーティストの公式チャンネルでも視聴可能だ。また、今海外から注目されているJ-POPを集めたYouTube Musicの公式プレイリスト「JAPANIQUE」と連動し、『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation®』に参加するアーティストの楽曲をプレイリストでも楽しむこともできる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）