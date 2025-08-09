ダイヤマンゴーって知ってる!?函南町発!夏のおいし過ぎる話題のフルーツ

夏のフルーツと言えばマンゴー!マンゴスチン、チェリモヤとともに世界三大果実に数えられトロピカルフルーツとして世界中で珍重されています。日本国内では宮崎県や沖縄県が産地として有名。1年を通して暑い東南アジアなどの亜熱帯地方のみで育つ果実のため日本ではハウスで温度管理に手間とコストがかかることから他のフルーツと比べて国産マンゴーは高級品とされています。そんなマンゴーを静岡県田方郡函南町で発見しました!

静岡県で出会ったダイヤマンゴー





函南町は静岡県東部、伊豆半島の玄関口に位置し国の選定による水源の森百選に選ばれた｢函南原生林｣や富士山の絶景ポイント｢函十国峠｣など豊かな自然に恵まれています。

さらに指定重要文化財｢阿弥陀三尊像｣をはじめ、国指定史跡の｢柏谷横穴群｣や、国指定天然記念物の北伊豆地震による｢丹那断層｣など多くの文化財、古くは湯治場として親しまれてきた国民保養温泉の｢畑毛温泉｣も有する歴史･文化･癒やしの地。

そんな函南町では2006年販売開始以来多くの人に愛され続け今年で19年!ダイヤマンゴーが生産されています。

今年も出荷の最盛期を迎えたダイヤマンゴーは｢伊豆の宝石｣と称され、函南ブランド認定品として県内外で人気を誇っています。

通常、13度の糖度で十分甘いと感じますがダイヤマンゴーは｢果実糖度制御システムおよび果実糖度制御方法(特許4600884号)｣により他農園よりもさらに甘く実らせたマンゴーを厳選して出荷しています。

さらに函南町内養蜂家の蜂で自然受粉させるこだわりよう。人工受粉させないことでより自然でおいしいマンゴーに育つんだとか。

官能的なマンゴーの香りが漂う農園を見学しているとひときわ大きなダイヤマンゴーは目に入りました。

こちら今年最大最重量775g!マンゴーは育つ過程で重さに耐えきれず落ちてしまうため、大きなものは希少で高級品とされています。こちらはお値段15万円ほど!

775gのマンゴーを特別に持たせていただきました。ずっしりと重く、官能的な香りにクラクラ♡こちらのマンゴーはいったい誰の手に…

八天堂「810感謝祭」限定！2倍くりーむパンが通販で登場

今が旬!ダイヤマンゴーのスイーツ



そのまま食べてもおいしいダイヤマンゴーですが、函南のお隣｢熱海｣ではラグジュアリーなパフェとしてMaison de Parfait 十全十美で楽しむことができます。

とろける果肉と芳醇な香りが口いっぱいに広がる至福の一杯は、抹茶と大葉を重ねた和のエッセンスが深みのある余韻を生み出す7月8月限定のパフェです。



さらにMaison de Parfait 十全十美では、ダイヤマンゴーを1mmの細さで糸状に絞り出されたガナッシュモンテと静岡にちなんだ自家製ジェラートなどを組み合わせた全く新しいスイーツ体験を生み出すオリジナルパフェ｢十糸｣としても通年楽しめます。



ガナッシュモンテ 黄金糸(マンゴー)に、函南｢伊豆の宝石｣ダイヤマンゴーと静岡柑橘のジェラートを合わせて至福のひと時を。

他、パティスリーで極上のケーキ、ジェラートショップで冷んやりソルベとして提供されているので見つけた際はぜひご賞味ください。

常連さんのみが知るミニダイヤマンゴー





高級なダイヤマンゴー。なかなか手が出ないという方に朗報です。こちらは、通常販売するサイズまで大きくなれなかったミニマンゴー。受粉するタイミングで気温が低いなどの要因で発生するそうで年によって多い年、少ない年があると聞きました。

クズマンゴーなんて呼ばれることもありますが糖度23度にもなり、至極甘いためファン多数。ミニマンゴーを買い求める行列ができる日もあるそうです。

通常のダイヤマンゴーは1個2,000円弱～3,000円(重さ、食べ頃き応じて)。ダイヤマンゴー農園での店頭販売のみ常連さんだけが知るミニマンゴーは、7粒で1,800円(税込)!これは買うしかありませんね。

今年のダイヤマンゴーの出荷は8/11(月)頃までの予定。農園での直接購入の他、ホームページからの通信販売、ふるさと納税でも手に入ります。

今が旬の「伊豆の宝石」ダイヤマンゴー。この機会に味わってみてはいかがでしょうか。

【ブランド詳細】

ダイヤ商事 マンゴー農園

〒419-0112 静岡県田方郡函南町柏谷227

TEL:055-970-2555

FAX:055-978-7251

MAIL:info@diamango.com

営業日:シーズン中は平日･土日祝ともに営業

営業時間:10:00～17:00