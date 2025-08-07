【ポケモンカード抽選販売】ポケセンオンラインで8日から受付開始！対象商品をチェック。

ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて、人気のポケモンカードの抽選販売が実施されます。

抽選応募受付期間は、2025年8月8日16時0分から19日16時59分までです。対象商品は複数あります。

8月1日発売の新作も！

対象商品、購入期間、発送時期は以下の通りです。

＜ポケモンカードゲーム スカーレット＆バイオレット 拡張パック「ブラックボルト」「ホワイトフレア」関連商品＞

・ポケモンカードゲーム スカーレット＆バイオレット 拡張パック ブラックボルト BOX

・ポケモンカードゲーム スカーレット＆バイオレット 拡張パック ホワイトフレア BOX

当選した場合の購入期間は、22日15時0分から26日16時59分まで。9月下旬発送予定です。

＜ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「メガブレイブ」「メガシンフォニア」関連商品＞

・ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック メガブレイブ BOX

・ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック メガシンフォニア BOX

・ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック メガブレイブ ポケモンセンターセット

・ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック メガシンフォニア ポケモンセンターセット

・ポケモンカードゲーム MEGA プレミアムトレーナーボックス MEGA

当選した場合の購入期間は、同様に22日15時0分から26日16時59分まで。「メガブレイブ BOX」と「メガシンフォニア BOX」は9月上旬発送予定、ほかは9月中旬発送予定です。

なお、いずれも支払い方法はクレジットカード決済のみです。また、3Dセキュアに対応したクレジットカードを利用する必要があります。

抽選結果は、マイページの「抽選申込み履歴」で確認できます。申し込んだ人は、購入期間中のチェックをお忘れなく。

＜参考＞

ポケモンセンターオンライン「ポケモンカードゲーム関連商品の抽選販売とお問い合わせの回答状況についてご案内」

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）